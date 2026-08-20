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„Ce vă face să credeți că vrem să-l vindem pe Baiaram?”. Declarație surpriză despre transferul vedetei de la Craiova. Exclusiv

Un nume important din istoria Universității Craiova a declarat că își dorește ca Ștefan Baiaram să rămână la echipă. Cum a comentat acesta gestul făcut de fotbalist la meciul cu KuPS.
Bogdan Mariș
20.08.2026 | 14:30
Ce va face sa credeti ca vrem sal vindem pe Baiaram Declaratie surpriza despre transferul vedetei de la Craiova Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Fostul căpitan al Universității Craiova, Silvian Cristescu (55 de ani), a comentat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA gestul incredibil făcut de Ștefan Baiaram (23 de ani) în meciul contra lui KuPS din Europa League. FOTO: colaj Fanatik
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Fostul căpitan al Universității Craiova, Silvian Cristescu (55 de ani), a comentat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA gestul incredibil făcut de Ștefan Baiaram (23 de ani) în meciul contra lui KuPS din Europa League și a dezvăluit că nu își dorește ca internaționalul român să părăsească gruparea din Bănie.

Silvian Cristescu își dorește ca Ștefan Baiaram să rămână la Universitatea Craiova. Cum a comentat legenda oltenilor gestul fotbalistului din meciul cu KuPS

Ștefan Baiaram a fost extrem de frustrat în momentul în care a părăsit terenul în meciul cu KuPS și l-a lovit involuntar cu o sticlă de apă pe magazionerul echipei, Ion Dinu. Silvian Cristescu a comentat la FANATIK SUPERLIGA gestul făcut de „decar” și s-a pronunțat cu privire la o posibilă plecare a acestuia. „Nu am ce să comentez legat de situația cu Baiaram. Fiecare jucător e nervos în timpul jocului, mai ales el, că a fost fluierat.

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A fost o ieșire necontrolată, atât. Sunt momente în care nu poți să te controlezi. Eu pe Baiaram îl judec numai după cum joacă. Ce vă face să credeți că noi vrem să-l vindem pe Baiaram? Eu nu aș vrea să plece, aș vrea să rămână aici, să facă performanță, e între primii 3 jucători din prima ligă. 

Eu l-am certat pe Baiaram, i-am spus că nu are voie să facă lucruri de genul ăsta, dar ideea este alta. Trebuie să ne uităm în primul rând la joc, scoatem prea mult în evidență alte lucruri. Dacă face un meci senzațional joi… E un băiat foarte inteligent Baiaram, cu maturitatea o să învețe el singur, va deveni mai matur”, a declarat legenda Craiovei. Fostul căpitan al „alb-albaștrilor” a analizat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și maniera de arbitraj a lui Marcel Bîrsan din partida Oțelul – Universitatea 1-1.

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Ce a declarat Silvian Cristescu despre partida cu Ararat-Armenia

Pentru Universitatea Craiova urmează joi, de la ora 20:00, duelul contra celor de la Ararat-Armenia din play-off-ul Europa League. Prima manșă se va disputa pe „Ion Oblemenco”, iar returul va avea loc în Armenia, pe 27 august, de la ora 19:00. Silvian Cristescu a vorbit despre această „dublă” și despre o posibilă calificare în grupe.

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Noi sperăm să mergem în Europa League. Este un meci foarte greu, dar sper să luăm o opțiune acasă, cu publicul alături de noi. Doamne ajută să marcheze Baiaram”, a declarat fostul internațional român la FANATIK SUPERLIGA. Fostul său coechipier, Eugen Trică, a fost prezent în studioul emisiunii și a analizat remiza dintre Oțelul și Universitatea Craiova.

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