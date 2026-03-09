„Ce va face scandalagiul Mirel Rădoi cu Gigi Becali?”. Dragomir și Ivanovici s-au contrat în direct

ADVERTISEMENT

Sezonul regular s-a încheiat și deja avem parte de o adevărată bombă în Superliga României. Gigi Becali l-a pus pe Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal la FCSB. Fostul șef al LPF, Mitică Dragomir, este de părere că fostul selecționer al naționalei României va avea succes la echipa omului de afaceri.

Mirel Rădoi, urmașul lui Elias Charalambous la FCSB

Gigi Becali s-a mișcat rapid după demisia lui Elias Charalambous și pentru a prelua postul de antrenor principal. Acesta va rămâne la echipa roș-albastră cel puțin până în vară și va încerca să-i ducă pe bucureșteni în preliminariile UEFA Conference League.

Rămâne de văzut cum se vor înțelege Becali și Rădoi. Este binecunoscut faptul că Mirel este un antrenor cu temperament, care nu acceptă ordine, iar patronul celor de la FCSB se implică activ în chestiunile care țin de echipă. Totuși, latifundiarul din Pipera a promis că îi va da mână liberă tehnicianului.

Mitică Dragomir e sigur că va fi pace între Gigi Becali și Mirel Rădoi

, este de părere că numirea lui Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal la FCSB este una de bun augur. „Oracolul din Bălcești” consideră că Gigi Becali va face un pas în spate și nu va mai fi la fel de vocal, întrucât situația echipei este una critică.

„Mirel Rădoi e un antrenor bun. E puțin nervos, are nervii lui. Dacă știe să-și păstreze cumpătul, e foarte bun. (N.r. Horia Ivanovici: Ce face Gigi?) Eu sunt sigur că Gigi se va mai băga peste el. Rădoi o să fie de acord. Nu-l văd să spună niciodată nu. Așa făcea și Olăroiu. Rădoi e antrenor foarte bun. Dacă ai echipă, ai și antrenor. El disciplină vrea, nu altceva. O să se înțeleagă cu Becali, fac pariu. O să termine pe locul 7. Se duce FCSB într-o cupă europeană. O să se abțină Gigi. Bineînțeles că se vor înțelege. Interesul e comun.

(N.r. Horia Ivanovici: Cum o să fie cu scandalagiul Rădoi și Gigi? ) M-am întâlnit eu cu Rădoi și i-am spus să o lase mai moale, că s-au schimbat vremurile. Ciocul mai mic. Patronii sunt alții, pe banii lor comandă. Adaptează-te la chestia asta. A spus că nu vrea. Peste el nu se bagă nimeni, dacă nu, nu antrenează. Gigi a promis că nu se bagă peste. Ah, că mai scapă câte una… pe banii lui are voie să greșească.

E antrenor bun. Eu zic că Gigi se va ține de promisiune sau va fi măcar mai diplomat. Se găsesc soluții să se înțeleagă. Cu Gigi te mai poți înțelege. Dacă vede că ai dreptate, o lasă mai moale. A pierdut o grămadă de bani”, a declarat fostul șef al LPF în emisiunea „Profețiile lui Mitică”.