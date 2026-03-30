Ce va face Sorana Cîrstea după retragere! Sportiva a dezvăluit tot la Țiriac Open: „Simt că pot aduce un aport”

Sorana Cîrstea (35 de ani) are un sezon foarte bun până în acest moment, însă la finalul anului își va agăța racheta de tenis în cui. Sportiva româncă a făcut acest anunț încă din 2025, iar acum emoțiile sale cresc cu trecerea fiecărei săptămâni. Prezentă la Kid’s Day (n.r. – ziua dedicată copiilor) la Țiriac Open, „Sori” a vorbit despre sentimentele care o încearcă în ultima perioadă, dar și despre ce are în plan începând cu anul viitor.

Cum se simte Sorana Cîrstea la ultimul ei an de tenis. Sportiva a disecat acest subiect la Țiriac Open

Sorana Cîrstea este sportiva româncă cu cea mai bună poziție în clasamentul WTA. În prezent, „Sori” a reintrat în top 30 și se află pe locul 29, la 8 poziții de cea mai bună clasare a sa all-time. În acest sezon, ea a câștigat al patrulea titlu al carierei, după victoria de la Transylvania Open.

Sorana a vorbit despre sezonul extraordinar, care va fi și ultimul, și „Normal că fiecare săptămână este destul de emoționantă, însă în același timp am știut acest lucru atunci când am anunțat că acesta va fi ultimul meu an. Mi-am asumat acest lucru, însă așa cum se vede după rezultate, până acum este un an excelent. Sunt din nou Top 30 și mă bucur să fiu atât de competitivă și mă bucur să am un ultim an atât de frumos.

Clar că decizia nu e ușoară, însă a venit după câțiva ani de gestionat lucrurile și de pus în balanță foarte multe vise și anumite oportunități sau anumite lucruri pe care îmi doresc să le fac după tenis. Nu este o decizie ușoară, dar în același timp mă bucur să pot să am acest an și să pot să ies cu capul sus din tenis, pe ușa din față. Sunt o persoană destul de discretă și n-am visat niciodată la o retragere foarte fastuoasă. Pentru mine cel mai frumos cadou a fost acel titlu de la Cluj, aceea a fost o retragere așa cum mi-am dorit, în România”, a transmis Sorana Cîrstea.

Ce planuri are Sorana Cîrstea după ce se va retrage din tenis

Sorana Cîrstea mai are câteva luni până la finalul poveștii sale în tenisul profesionist, însă nu vrea momentan să se gândească la viitor. Principalul ei obiectiv este acela de a se bucura din plin de ultimele sale momente în competițiile de tenis, urmând ca mai apoi să se decidă cu privire la domeniul în care va dori să activeze.

„Îmi doresc să fac foarte multe lucruri, am anumite planuri. Am spus-o de multe ori, sunt o persoană care are foarte multe interese și pe lângă tenis și simt că pot să aduc un aport în multe zone din viața mea și vom vedea după exact în ce domeniu mă voi orienta. În momentul de față îmi doresc să mă bucur de fiecare săptămână, să joc un tenis cât mai bun posibil și sunt sigură că după retragere voi avea o perioadă frumoasă”, a mai declarat Sorana Cîrstea, în prima zi de Țiriac Open.