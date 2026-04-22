Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”

Vlad Chiricheș (36 de ani) nu mai intră în planurile de viitor ale celor de la FCSB. Experimentatul fotbalist a jucat în victoria cu 3-2 pe terenul Farului, meci din care a ieșit accidentat, din nou. Mihai Stoica (61 de ani), a vorbit despre viitorul fostului internațional român după ce își va încheia contractul cu echipa bucureșteană.

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB în vara anului 2023, contribuind din plin la cele două titluri cucerite de FCSB în sezoanele precedente, dar și la participarea până în optimile Europa League. Vârsta, dar mai ales accidentările repetate, și-au pus amprenta asupra sa, iar, coroborate cu gafe și imprecizii în anumite meciuri, i-au adus și critici din partea patronului Gigi Becali.

Însuși Chestionat despre situația fotbalistului, dar mai ales despre viitorul său, Mihai Stoica nu a lăsat loc de interpretări. Oficialul bucureștenilor a spus clar ce are de gând să facă Vlad Chiricheș odată de contractul său cu FCSB ajunge la final.

„Chiricheș are o ruptură, a simțit foarte tare o ruptură pe quadriceps. Probabil că în condițiile actuale, nici nu se va pune problema să mai joace. Suntem pe 21 aprilie. El mai are 40 de zile contract cu FCSB. Și accidentarea înțeleg că e gravă, îmi spunea medicul nostru. Nu va mai rămâne în club. E subiect închis. I-am propus să facă acel curs de director sportiv. S-a gândit, după aia a spus că nu, că el vrea să antreneze.

Probabil că din vară va începe să facă și cursurile. Vrea să fie antrenor. El a fost unul dintre pilonii importanți și la echipa asta. Deci el practic a fost important în două perioade foarte bune ale noastre și în perioada 2012-2013. Primul campionat s-a câștigat jucând un play-off aproape perfect cu cine? Cu el, fundaș central. Și un catalizator în vestiar, un băiat de mare calitate și când nu juca, în vestiar tot vocea lui se auzea și era foarte important!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Care este situația jucătorilor accidentați de la FCSB

Printre jucătorii importanți de la FCSB care s-au accidentat recent se află și , dar și . Mihai Stoica a oferit detalii despre situația ambilor fotbaliști.

„La manevrele de după meci, controlul clinic, la Miculescu e ok. Dar pe el îl chinuie o pubalgie. Nu știu dacă nu joacă cu Petrolul. Vedem. Bîrligea e la limită pentru baraj în situația în care vom trece de semifinala barajului. Deci e acolo. Cert este că între timp noi am profitat, beneficiind ca întotdeauna de serviciile celui mai bun chirurg ORL din România, medicul Bogdan Mocanu, Bîrligea a reușit să scape și de o deviație de sept care crea foarte mari probleme de respirație”, a mai spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

134 de meciuri a strâns Vlad Chiricheș în tricoul FCSB-ului

7 trofee are în palmares alături de bucurești