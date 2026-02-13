Ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din campionat: „O înfrângere ne reduce drastic șansele la play-off”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Stoica a dezvăluit ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din etapa a 27-a din SuperLiga. Ce obiectiv și-a propus campioana en-titre.
Iulian Stoica
14.02.2026 | 00:20
Ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din campionat O infrangere ne reduce drastic sansele la playoff
Mihai Stoica, detalii despre ce va schimba FCSB în derby-ul cu U Craiova din SuperLiga. Foto: Colaj Fanatik
Universitatea Craiova – FCSB s-a terminat la egalitate, scor 2-2, în ultima etapă din Cupa României. Cele două formații se vor duela din nou peste trei zile, însă de această dată în SuperLiga. Ce spune Mihai Stoica despre derby-ul din etapa a 27-a.

Victoria, singura opțiune a FCSB în derby-ul cu Universitatea Craiova

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a expus că FCSB ar fi meritat victoria în meciul din Cupa României. Cum cele două echipe se vor întâlni iar peste trei zile, președintele C.A. al campioanei a transmis că elevii lui Elias Charalambous au o singură opțiune în Bănie, victoria, iar bilanțul din ultimele partide este de partea roș-albaștrilor. În caz contrar, șansele de calificare în play-off ar scădea drastic.

„Nu cred că nu a fost atitudine la meciul de aseară, am fi meritat să câștigăm. Aș vrea să am un discurs diferit după meciul de duminică. Nu m-ar deranja să spun: ‘nu am fi meritat să câștigăm, dar am câștigat’.

Va fi un meci extrem de important pentru ambele echipe, dar și pentru competitoare. O înfrângere ne reduce drastic șansele de a ajunge în play-off. Lupta la titlu continuă cu șanse aproximativ egale pentru cele trei din față, chiar dacă U Craiova va pierde.

Pentru Craiova nu e atât de important să câștige, pentru ei, e mai important că, în eventualitatea unei victorii, ne-ar putea lăsa în afara play-off-ului, ținând cont de istoria noastră în meciurile cu ei. Este o echipă pe care am dominat-o mai mereu, avem un bilanț cu ei cum rar ne este dat să avem cu altă echipă de SuperLiga”, a declarat Mihai Stoica.

Mihai Stoica, drastic după suspendarea lui Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram a fost suspendat, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, preț de două meciuri după ce a scuipat un suporter la finalul partidei Dinamo – U Craiova. La scurt timp după decizia Comisiei de Disciplină, Sorin Cârțu a transmis pentru FANATIK că „au început jocurile pro-FCSB”.

Mihai Stoica a negat orice implicare FCSB și a amintit că, în primul rând, Ștefan Baiaram a greșit în momentul în care a scuipat un suporter dinamovist. Totodată, oficialul campioanei a precizat că și Elias Charalambous se confruntă cu indisponibilități serioase înainte de derby-ul din campionat.

ADVERTISEMENT

„Este problema Craiova ce s-a întâmplat cu Baiaram și cu cei care l-au judecat. Nu avem nicio legătură cu el! Nu am scuipat noi, a scuipat el. Nu l-am judecat noi, l-au judecat cei de la Comisia de Disciplină. Nu mă interesează insinuările că am fi noi la mijloc. Nu vreau să mă cert cu Sorin Cârțu, ne cunoaștem de peste 30 de ani, fiecare are părerea lui. 

Ngezana, Chiricheș, Mihai Popescu sunt indisponibili. La noi Mihai Popescu era titularul echipei naționale a României, Dawa, înainte de accidentare, jucase în echipa națională a Camerunului. Ngezana era titular în echipa națională a Africii de Sud, calificată la Campionatul Mondial. Să nu cumva să se gândească că noi nu avem probleme de lot”, a conchis Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica, prima reacție după Universitatea Craiova - FCSB 2-2

