Ce valoare vor avea bursele elevilor în anul școlar 2025-2026. Sumele acordate de stat

Valoarea burselor pentru elevi a fost stabilită oficial pentru anul școlar 2025-2026. În ședința CNFIP de vineri, 8 august, s-a stabilit ca bursele elevilor să rămână la același nivel ca și în anul școlar 2024 – 2025.

ADVERTISEMENT

Ce valoare vor avea bursele elevilor în anul școlar 2025 – 2026

Elevii vor primi 450 de lei pe lună pentru bursă de merit, iar bursele socială și tehnologică vor fi de 300 de lei pe lună. Anunțul a fost confirmat de Federația Națională a Părinților – Edupart, care a participat la ședință în calitate de membru.

Potrivit acestora, decizia vine în contextul în care . Reprezentanții părinților susțin că aceste sume nu reflectă sub nicio formă cheltuielile reale ale familiilor, în condițiile în care costurile pentru educația copiilor cresc de la un an la altul. „Din păcate, valorile rămân aceleași ca anul trecut, într-un context în care costurile reale suportate de familii cresc de la lună la lună”, conform

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu bursele elevilor în anul școlar 2025 – 2026

Noua metodologie de acordare a burselor va fi publicată în curând de Ministerul Educației și urmează să fie supusă dezbaterii publice. Pentru anul școlar 2025-2026, valoarea burselor este următoarea:

450 lei/lună – bursă de merit,

300 lei/lună – bursă socială,

300 lei/lună – bursă tehnologică.

ADVERTISEMENT

Nu au fost anunțate modificări privind sprijinul pentru mamele minore sau alte categorii speciale. Aceste sume vor fi acordate lunar elevilor care se încadrează în criteriile stabilite. De asemenea, în anul școlar 2025 – 2026 dispar bursele de excelență și cele de reziliență.

ADVERTISEMENT

Această decizie a fost luată în urma măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan în contextul reducerii de cheltuieli a statului român. De curând, ministrul educației, . Bursele de merit se vor acorda doar pentru 15% dintr-o clasă, chiar dacă mai mulți elevi au medii peste 9.00.

ADVERTISEMENT

Ministrul educației, anunț despre bursele elevilor: „Educația este obligatorie”

„Nu vreau ca în mintea copiilor să apară ideea că ei învaţă pentru notă, pentru a lua o bursă. Educaţia este obligatorie. Fac tot ce ţine de mine să vină cu plăcere la şcoală, să vadă şcoala ca pe o cale spre succesul social, dar nu vreau să vadă şcoala ca o modalitate în această fază de a învăţa pentru o notă care să-i aducă nişte bani.

Şi faptul că avem această perspectivă în nici doi ani, că de doi ani avem acest sistem atât de generos, cum era în urmă cu trei ani? Nu vorbesc de generaţia mea. În urmă cu trei sau patru ani. Cum am putut funcţiona? Aşa că îi rog pe toţi elevii să înţeleagă că cei care au nevoie să fie ajutaţi social vor fi ajutaţi. Meritul va fi definit ca merit, iar cei care sunt foarte performanţi pe olimpiade naţionale şi internaţionale vor primi ca premiu mai mult decât au primit până acum”, a mai declarat Daniel David.