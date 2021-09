Ce variante are CSM București pentru a-l înlocui pe Adi Vasile! Antrenorul a vorbit despre demitere. Exclusiv

CSM București a pierdut al doilea meci la rând în EHF Champions League, scor 27-30 cu Rostov. “Tigroaicele” au avut o nouă prestație sub așteptări, rusoaicele având și 12 goluri avans în repriza secundă.

Ce variante are CSM București pentru a-l înlocui pe Adi Vasile! Antrenorul, scos din sărite de prestaţia slabă a jucătoarelor

Finalul de meci a spălat o înfrângere rușinoasă pentru “tigroiace”. Antrenorul Adi Vasile, cunoscut ca fiind un tip calm, a fost și el scos în sărite de prestațiile slabe ale jucătoarelor sale și la ultimul time-out a avut o ieșire care denotă starea de tensiune de la echipă:

“Ori vreți să vă faceți treaba, ori veți pierde ca niște gloabe! Așa că apărare și contraatac. Trebuie să alergați, avem nevoie să dăm goluri mai repede!”, a fost reacția de furie a lui Adi Vasile.

Oficialii de la CSM Bucureşti caută antrenor! Iulia Curea, prima variantă

Pentru CSM București este a doua înfrângere în două meciuri în EHF Champions League, după ce în urmă cu o săptămână “tigroaicele” au cedat în fața celor de la Esbjerg, la un gol diferență, scor 21-22.

Din informațiile FANATIK, oficialii celor de la CSM București caută variante pentru postul de antrenor, însă este o perioadă nefastă în condițiile în care a început sezonul şi soluţiile sunt limitate, mai ales că e nevoie de un antrenor care să aibă licenţă Master Coach.

Prima opţiune a oficialilor lui CSM Bucureşti a fost Iulia Curea, actualul antrenor secund al lui . Însă, Iulia Curea nu are licenţa pentru a conduce echipa în cupele europene, astfel că CSM Bucureşti va trebui să se reorienteze.

Este însă o perioadă foarte aglomerată cu multe meciuri importante pentru CSM Bucureşti, iar în aceste condiţii poate cea mai bună decizie ar fi s , în lipsa unei soluţii evidente.

Adi Vasile a vorbit pentru prima dată despre demitere: “Această echipă va fi mai bună, cu sau fără mine”

Adi Vasile a fost chestionat de FANATIK la finalul meciului despre situaţia sa de la CSM Bucureşti. Antrenorul a declarat că decizia schimbării sale este la conducerea clubului, Gabi Szabo şi Remus Drăgănescu:

“Cred că domnul Drăgănescu şi doamna Szabo pot să facă lumină într-o astfel de situaţie privind înlocuirea mea. În ceea ce priveşte munca mea şi activitatea de zi de zi cu echipa, trebuie să am încredere în ceea ce fac, în fete. Încerc să nu dau atenţie acestor zvonuri.

În România, când mergi la drum trebuie să îţi pui în bagaj şi un costum de mire, dar şi unul de înmormântare. Nu cred că după un meci sau două meciuri ar trebui să vorbim despre aceste lucruri.

Dar sunt subiectiv pentru că sunt eu pe acest post. Ceea ce vreau să spun este că această echipă are nevoie de timp. Această echipă va fi mai bună, cu sau fără mine. Dar această echipă are nevoie de timp. Şi o să vedeţi că va juca mai bine”, a spus antrenorul CSM-ului.

“Nu are nimeni o baghetă magică”

Antrenorul CSM-ului a vorbit şi despre paşii care trebuie urmaţi pentru a redresa echipa insistând însă că are nevoie de timp pentru că au fost schimbări masive la echipă în această vară şi omogenizarea se rezolvă în timp:

“O parte a jucătoarelor noastre au nevoie să mai lucreze fizic, fiind proaspăt revenite după accidentări, operaţii sau probleme cu COVID. Aşa că, o parte a jucătoarelor noastre au nevoie de mai mult timp pentru a reveni în formă şi asta înseamnă timp.

Nu are nimeni o baghetă magică pentru asta. Apoi, trebuie să dăm ce avem mai bun la ora actuală. Da, este dificil pentru că am pierdut ambele meciuri. Dacă am fi câştigat la Esbjerg poate că situaţia a fost diferită.

“Ştiu că este nevoie de timp şi este nevoie de multă muncă”

Este doar o chestiune de timp. Avem o echipă nouă în care jucătoarele trebuie să se obişnuiască unele cu altele. Şi asta se rezolvă în timp. După primele două meciuri de la Bistriţa (n.r. din Cupa României) toată lumea spunea atunci: «Wow! Ce echipă are CSM Bucureşti!».

Iar eu am spus la vremea respectivă că este doar începutul şi că mai avem mult de muncă. Şi ştiu că este nevoie de timp şi este nevoie de multă muncă”, a conchis Adi Vasile.

CSM Bucureşti, duel de titlu în Liga Naţională împotriva Rapidului!

CSM Bucureşti joacă miercuri, de la ora 16:00, împotriva Rapidului într-un duel de titlu din Liga Naţională. Apoi, sâmbătă, “tigroaicele” speră să obţină primul succes din noul sezon al Ligii Campionilor, cu Podravka.