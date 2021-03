Ce vârstă are, de fapt, atacatoarea de la Acces Direct. Detalii noi de la Poliția Română

Mirela Vaida, realizatoarea Acces Direct, a oferit noi detalii despre femeia care a atacat-o vineri, în platoul emisiunii. Vedeta TV a dezvăluit ce vârstă are aceasta, după ce a primit informații de la Poliția Română.

Prezentatoarea reality-show-ului de la Antena 1 a trăit un șoc în timpul emisiunii sale, atunci când o femeie, complet dezbrăcată, a intrat în platou și a încercat să o lovească cu un pietroi.

Din fericire, Vaida a reușit să scape nevătămată, datorită reacției prompte de a se feri din calea obiectului aruncat, dar și cu ajutorul colegilor, care au imobilizat-o pe femeia agresivă.

Ce vârstă are atacatoarea de la Acces Direct. Detalii noi de la Poliția Română

Mirela Vaida i-a oferit un interviu colegului său Mihai Gâdea de la Antena 3 în care a prezentat noi informații legate de atacatoarea de la Acces Direct.

Prezentatoarea a fost surprinsă să afle, de la oamenii legii, că această femeie ar fi mult mai tânără decât se credea inițial. Astfel, se pare că individa nu ar avea deloc o vârstă înaintată.

”Nu am cunoscut-o niciodată pe această femeie. Culmea, înţeleg că este din judeţul Iaşi, am aflat de la cei de la Poliţie care mi-au arată inclusiv adresa de domiciliu. Nu îmi spune nimic nici numele ei. Un nume foarte frumos de altfel, două prenume absolut frumoase şi cumva rare în zona Moldovei.

Nu ştiu cine este, nu ştiu de unde a apărut. Nu îmi pot explica cum o femeie bolnavă care tocmai s-a externat. Mie mi s-a părut mult mai în vârstă. Am înţeles totuşi de la Poliţie că nu ar avea 60 de ani cât i-am dat eu, că ar avea însă doar 40. Mie mi s-a părut însă mult mai în vârstă”, a spus Vaida la postul de știri.

Vaida: ”Fapta intră la tentativă de omor”

Prezentatoarea de la Acces Direct este revoltată de faptul că procurorii ar fi, la prima vedere, mult mai indulgenți cu atacatoarea și nu ar include gestul ei în categoria ”tentativei de omor”.

”Eu zic că fapta se încadrează la tentativă de omor, acum să vedem ce zic procurorii. Înțeleg că ei ar fi mult mai indulgenţi, pentru că înţeleg, cumva, la cum ar fi văzut traiectoria bolovanului, nu ar fi venit chiar în cap, ar fi venit în umăr. Nu ştii exact care sunt criteriile după care se poate face încadrarea juridică, dar eu nu aş vede-o.

Ea a şi spus la ieşirea din sediu, când o duceau poliţiştii încătuşată, că am vrut să o omor, vreau să o omor, vreau să îi iau capul, deci a şi reiterat treaba asta. Mie mi se pare tentativă de omor.

Eu am înţeles abia astăzi, după ce am depus plângerea penală, Poliţia va merge la Spitalul Obregia, acolo unde ea ar fi încuiată sub cheie şi unde va începe o expertiză psihiatrică, unde va vedea dacă femeia a avut sau nu discernământ la acel moment”, mai spune Vaida pentru sursa citată.