Ce vedete din sport și entertainment îl susțin pe Donald Trump la alegerile pentru Congresul SUA

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Alegerile pentru Congresul SUA se desfășoară pe data de 3 noiembrie și reprezintă un test major pentru președintele (80 de ani). Bineînțeles că, în mod tradițional de altfel, scrutinul se petrece la jumătatea mandatului actualului lider de la Casa Albă și în baza lui se va decide cine va avea majoritatea în Congresul Statelor Unite în următorii ani, respectiv în Camera Reprezentanților și în Senat.

Care sunt taberele din sport și entertainment înainte de alegerile pentru Congresul SUA

În mod evident, în funcție de acest lucru, se va stabili implicit și dacă Trump va putea sau nu să își ducă la bun sfârșit agenda politică în cei doi ani rămași din mandatul său, mai exact dacă va avea sau nu parte de sprijin în Congres. În prezent, această entitate este condusă prin majoritate de către partidul său, Partidul Republican.

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Doar că sondajele realizate în State în ultimele zile arată că în principiu ne-am îndrepta spre o victorie a Partidului Democrat la aceste alegeri. Ceea ce ar însemna în mod clar că Donald Trump ar urma să își piardă sprijinul politic în Congres. Pe de altă parte însă, odată cu aceste alegeri pentru Camera Reprezentanților și Senat, în întreaga țară se desfășoară și alte mii de voturi pentru diferite funcții administrative, în toate statele, dar bineînțeles că miza principală este reprezentată de ceea ce se întâmplă raportat la Congres.

Așadar, lupta politică din Statele Unite ale Americii se redeschide și pare că este cel puțin la fel de intensă cum a fost în ultimii ani, de fiecare dată cu Donald Trump în prim-plan. În acest context este absolut normal ca societatea americană să fie divizată, în toate păturile sale, așa cum de altfel se întâmplă în principiu în orice țară când vine vorba despre astfel de momente extrem de importante din perspectivă politică.

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Cine îi susține pe republicanii lui Donald Trump

Iar din acest punct de vedere trebuie menționat faptul că vedetele din SUA, atât cele din sport, cât și cele din industria entertainment-ului, au fost și de această dată extrem de implicate în contextul campaniei electorale, așa cum s-a întâmplat și în ultimii ani. Ambele tabere, atât cea republicană, cât și cea democrată, beneficiază de sprijin masiv din aceste două zone extrem de iubite de către public. Concret, de-a lungul timpului, și inclusiv în prezent bineînțeles, Donald Trump și, implicit, Partidul Republican, prin mișcarea „MAGA”, au fost și sunt susținuți de către personalități din sport și din entertainment, precum:

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Mike Tyson – fost boxer de legendă

Dennis Rodman – fost star în NBA

Jake Paul – fost influencer renumit, devenit boxer celebru

„The Undertaker” (Mark Calaway) – fost star în WWE (wrestling profesionist)

Dana White – președinte UFC

Mel Gibson – actor și regizor la Hollywood

Sylvester Stallone – actor

Dennis Quaid – actor

Jon Voight – actor, tatăl Angelinei Jolie

Kid Rock – muzician

50 Cent – star hip-hop

Kanye West – star hip-hop

Joe Rogan – realizator podcast-uri și comentator UFC

Taylor Swift este de partea democraților

De partea cealaltă, democrații sunt susținuți și ei cu frenezie de mari staruri din NBA, jucători și antrenori deopotrivă, actori de renume mondial și cântărețe pe val în prezent, cum ar fi de exemplu , cu o mențiune specială aici pentru Arnold Schwarzenegger, fost guvernator republican al statului California, care deci de ceva timp a „întors armele” și s-a aliat cu Partidul Democrat:

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