Ce vedete sunt în juriul de la Vocea României! Pro TV aduce surprize mari pe scena show-ului prezentat de Pavel Bartoș

Show-ul Vocea României a început filmările pentru cel mai nou sezon al emisiunii, cel de-al zecelea, iar Pro TV aduce o serie de schimbări în ceea ce privește componența juriului, dar și alte surprize.

Ce vedete sunt în juriul de la Vocea României?

Filmările de la Vocea României, începute astăzi, 20 iunie, aduc o schimbare în componența juriului și antrenorilor din show-ul de la Pro TV. Astfel, singurul jurat care ”prinde” al 10-lea sezon este Smiley. Din sezonul trecut însă au rămas și Tudor Chirilă, și Irina Rimes, amândoi având deja experiență în domeniu.

ADVERTISEMENT

Noutatea din rândul juraților care se vor transforma în antrenori este însă Denis Roabeș, cântărețul celebrei trupe The Motans. O altă noutate este însă felul în care vor lucra antrenorii și jurații, sau cel puțin o parte dintre ei.

Astfel, conform informațiilor obținute de FANATIK, Theo Rose, cea care s-a alăturat celui de-al zecelea sezon al Vocea României din postura de jurat/antrenor va împărți responsabilitățile cu Smiley, cel mai vechi membru al echipei emisiunii. Și nu doar responsabilitățile, ci și scaunul de la masa juriului.

ADVERTISEMENT

„Sezonul ăsta, voi vorbi „pe doua voci”! Una de băiat și una de fată 🙂 Și ce fată! Scaunul dublu îmi dă această putere de a mă ajuta în evaluări, opinii, reacții de o reprezentantă foarte cool a noii generații de artisti din România. Theo Rose va fi și va zâmbi lângă mine la fiecare ediție și împreună ne pregătim să ne bucurăm de acest drum fabulos, spectaculos și aventuros pe care-l deschide noul sezon „Vocea României”, a declarat Smiley, conform Pro Tv.

Pro TV a mizat, când vine vorba de prezentatorul show-ului Vocea României, pe experiența celui care a prezentat și până acum emisiunea: Pavel Bartoș.

ADVERTISEMENT

Ce spun debutanții de la Vocea României

„Mi-am petrecut ani buni ai copilăriei concurând la diferite festivaluri de muzică. Vocea României ar fi fost un ideal pentru mine, doar că am copilărit la țară și atunci nu am reușit să visez chiar atât de departe la vârsta aceea.

După care, am venit la liceu în București și mi-a fost teamă să mai particip la un concurs de o asemenea anvergură, nu știam ce îmi rezervă viitorul, dar uite-mă astăzi, aici, în fața multor oameni talentați, concurenți la Vocea României. Sunt deschisă alături de Smiley să îi ajutăm, să îi îndrumăm și să le pun și eu pe tavă tot ce am învățat până acum în anii de succes ai carierei mele. Sper să le fie de folos și sper să primesc de sus, de la Dumnezeu, inspirație, generozitate și bună dispoziție ca să pot să îi destresez”, a spus cântăreața Theo Rose.



ADVERTISEMENT

Denis Roabeș de la The Motans spune că a așteptat experiența Vocea României și o vede ca o oportunitate de a transmite și celorlalți tot know-how-ul lui. „Sunt fericit că fac parte din echipa Vocea României. E o provocare pe care am așteptat-o cu nerăbdare și mă bucur că am oportunitatea de a da mai departe ce am învățat eu în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, ideea de mentorat este ceva foarte special. De-a lungul vieții, am avut noroc să întâlnesc persoane care m-au ajutat să mă formez atât ca om, cât și ca artist. Iar acum mă aflu în ipostaza în care să sper că și eu, la rândul meu, îi voi influența pozitiv pe cei pe care-i voi întâlni”, spune cântărețul.

Vocea României a revenit după trei ani de pauză

Show-ul Vocea României revine la Pro TV după aproape trei ani de pauză, ultima ediție a show-ului fiind difuzată în decembrie 2019, fiind câștigată de Dragoș Moldovan. De-a lungul celor nouă sezoane difuzate până acum, câțiva dintre câștigători au devenit celebri în muzică, printre aceștia enumerându-i pe Ștefan Stan, Julie Mayaya sau Mihai Chițu, în timp ce Cristina Bălan, câștigătoarea sezonului cu numărul 5 era deja cunoscută în muzică ca voce a trupei Impact.

Conform informațiilor FANATIK, filmările de la Vocea României vor fi făcute într-un ritm cât se poate de alert, urmând să fie programate înregistrări din două în două zile, pentru ca jurații/antrenori să aibă timp să lucreze cu concurenții care trec în fazele finale.

Mai mult decât atât, pare-se, emisiune Vocea României va intra la Pro TV odată cu grila de toamnă a televiziunii, atunci când se vor pune la punct și galele live ale show-ului, cele în care concurenții vor încerca să îi impresioneze pe cei cinci artiști de pe scaune și să obțină trofeul pus în joc.

Ce premiu este la Vocea României

„De o perioadă tot primesc o întrebare la care abia așteptam să pot da răspunsul. Ei bine, răspunsul este DA! Din toamnă, la PRO TV, va reveni cu un nou sezon, super spectaculos, mult așteptata emisiune Vocea României.

Sper să nu vă supărați pe mine că nu vă dezvălui chiar acum cine va ocupa alături de mine celebrele scaune roșii, dar o să fie… pfff, foooarte interesant. Cu răbdare, vom afla din ce în ce mai multe despre distribuția noului sezon pe care eu sunt nerăbdător să-l trăiesc din plin. Așadar, să fie Voceeeee!”, a declarat

Conform informațiilor noastre, Vocea României pune la bătaie pentru sutele de concurenți care visează să câștige trofeul celui de-al zecelea sezon al emisiunii un premiu pe măsură. Mai exact, conform primelor informații din studiourile Pro TV, premiul este, brut, în valoare de 120.000 de euro, la fel ca și la Românii au Talent.