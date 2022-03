Ce venituri impresionante are Cornelius Roșiianu, fostul prezentator tv de pe vremea lui Ceaușescu. Crainicul a fost consilier județean în Ilfov

Înainte de 1989, Cornelius Roșiianu a fost unul dintre crainicii Telejurnalului TVR, alături de George Marinescu, Petre Popescu, Nicolae Melinescu, Florin Mitu sau Paul Șoloc. Căsătorit cu o cunoscută actriță a Teatrului Țăndărică, Roșiianu a activat în ultimii ani și în viața politică, candidând pentru un post de senator PSD înainte de a ajunge consilier județean în Ilfov.

”Niciodată nu am fost doar prezentatori ai “Telejurnalului”, ci redactori-prezentatori. După 1989 am fost redactorii prezentatori ai emisiunii “Actualități” și am condus redacția timp de șase ani, până la începutul lui 1997. În cei șase ani “Jurnalul” nostru a fost bun, avea calitate, era urmărit și apreciat. De două/trei ori pe săptămână, ziarele titrau: “știre preluată de la Actualități TVR”.

Sigur că eram prieteni. Altfel, n-ar fi funcționat echipa. Și da, păstrăm legătura și ne mai întâlnim, dar nu foarte des. (…) Eu “am fost retras” în 1997. De ce? Poate pentru că nu răspundeam la anumite comenzi, eu și colegii mei”, dezvăluia Roșiianu într-un interviu acordat Jurnalului național.

Apoi, din 1997, în cadrul unor firme private, printre care și Tofan Grup, ocupându-se printre altele de restructurarea/reorganizarea Centralei T.G. şi a fabricilor Silvania, Victoria și Danubiana.

Soția lui Cornelius Roșianu, Cristina (69 de ani), este unul dintre cei mai valoroși artiști păpușari din România, fiind angajată la Teatrul Țăndărică încă din 1972. Fost asistent universitar la Academiei de Teatru si Film, Cristina Roșiianu a activat și în presă, înființând săptămânalele Anunțul telefonic, Lumea afacerilor și Telefax.

Averea lui Cornelius Roșiianu este una considerabilă. Potrivit ultimei declarații de avere depusă de fostul crainic pe vremea când era consilier județean în Ilfov, acesta deține un teren intravilan în Voluntari, cu o suprafață de 1.250 metri pătrați și un altul în Snagov, de 2.000 metri pătrați, ambele achiziționate în 1996.

În plus, portofoliul imobiliar al lui Cornelius Roșiianu este completat cu două terenuri intravilane cumpărate în 2006 în orașul Sulina (județul Tulcea), unul de 864,04 metri pătrați, iar celălalt de 899,89 metri pătrați, deținute împreună cu soția.

Ca moștenire venită din familia soției, soții Roșiianu mai au și un teren agricol de 1,82 hectare în comuna Galicea Mare (județul Dolj). Singurul imobil deținut de Cornelius și Cristina Roșiianu este vila de 475 de metri pătrați din Voluntari, cumpărată în 2001.

Pe lângă două mașini, Cornelius Roșiianu a declarat că deține și o colecție de pictură dobândită în intervalul 1980-2016, a cărei valoare nu a fost evaluată. În opt conturi bancare deschise în 2019, fostul prezentator tv a strâns circa 24.000 lei, 15.000 euro, 3.300 dolari și 3.600 de lire sterline.

Veniturile lui Cornelius Roșiianu sunt și ele consistente. , fostul crainic primise 16.488 lei, la care se adăugau 49.956 lei anual pentru funcția de admnistrator la CMPSB S.A.. De la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, Roșiianu a declarat că încasează anual suma de 11.904 lei.

Alți 43.956 lei vin anual pentru Roșiianu de la UZPR (Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România), la care se adaugă și pensia anuală de 81.504 lei, informează FANATIK. Soția lui Roșiianu, Cristina, primește și ea o pensie anuală de 25.536 lei, plus o sumă de 12.852 lei de la UNITER.