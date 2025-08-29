Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după ce România a făcut cel mai mare salt din Europa în clasamentul coeficienților UEFA

FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene, iar CFR Cluj a spălat oarecum rușinea din prima manșă și a învins-o pe Häcken în retur, cu 1-0. Țara noastră a urcat trei locuri în clasamentul coeficienților.

E bătaie mare în topul celor mai bune campionate din Europa. Acest clasament este extrem de important, întrucât, cu ajutorul lui, se distribuie locurile alocate pentru fiecare țară în competițiile europene. În ultimii ani, România a căzut tot mai jos.

j, țara noastră a trecut de Serbia, Ungaria și Croația și a urcat pe locul 21. De altfel, e cea mai bună poziție obținută de țara noastră din sezonul 2017/2018. Sigur, mai sunt multe meciuri de jucat până se va trage linie, iar modificări vor apărea, mai mult ca sigur.

De ce e important locul 21 în clasamentul UEFA

O eventuală clasare pe locul 21 ar fi foarte importantă, pentru că ar ușura drumul campioanei României către faza principală UEFA Champions League, scutind-o de un tur preliminar. Practic, această poziție garantează intrarea direct în turul al doilea, și nu în primul, așa cum s-a întâmplat în ultimele sezoane. De exemplu, în actuala ediție, FCSB a fost nevoită să joace o dublă cu Inter Club d’Escaldes, una care s-a dovedit mult mai complicate decât părea la prima vedere.

[📊 UEFA Country Ranking – as of 28 Aug] NOR 🇳🇴 down to only 2 teams, Top 12 will be very difficult to keep! ROU 🇷🇴 jumps 3 places to #21, overtakes 🇭🇷🇭🇺🇷🇸! — Football Meets Data (@fmeetsdata)

România a profitat de rezultatele modeste obținute de echipele din Serbia, Ungaria și Croația în play-off-ul cupelor europene. În calificări, fiecare victorie valorează un punct la coeficient, iar o remiză, 0,5. Punctajul obținut de toate reprezentantele unei țări se adună și se împarte la numărul cluburilor care au luat startul în competiție – în cazul României, patru.

Acum, Universitatea Craiova și FCSB sunt obligate să facă o figură frumoasă și în faza principală a Europa League Conference League, pentru a consolida această poziție. Ungaria și Serbia au rămas cu câte o reprezentantă în cupele europene.