Ce veste de la UEFA! FCSB, premiată după victoria de senzație cu Feyenoord

UEFA a luat decizia la o zi distanță de meciul FCSB – Feyenoord 4-3. Ce premiu a primit campioana României. „Nu putea fi decât o câștigătoare”. Cu cine au concurat bucureștenii.
Alex Bodnariu
12.12.2025 | 22:24
Premiul primit de la UEFA de FCSB după meciul cu Feyenoord
A fost spectacol total pe Arena Națională în FCSB – Feyenoord. Campioana României s-a impus dramatic, cu un gol înscris la ultima fază, iar vineri UEFA a acordat premiul pentru performanța zilei echipei pregătite de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Seară de poveste pe Arena Națională. FCSB – Feyenoord 4-3

Fotbalul românesc a avut parte, joi, de o seară de colecție. Campioana României a dat piept cu un nume mare al fotbalului olandez și a reușit să ia toate cele trei puncte, deși FCSB a fost condusă la un moment dat la două goluri diferență. Finalul de meci le-a aparținut roș-albaștrilor.

Campioana României s-a impus cu scorul de 4-3 în minutele de prelungire. Florin Tănase a marcat golul victoriei la ultima fază a jocului și a declanșat sărbătoarea pe Arena Națională. Jucătorii de la FCSB au petrecut cu fanii din peluză minute în șir.

Premiul primit de FCSB după meciul cu Feyenoord

După fiecare etapă, UEFA alege două dintre cele 18 meciuri jucate în Europa League pentru a premia partida serii. Jocul dintre FCSB și Feyenoord a concurat cu cel dintre Stuttgart și Maccabi Tel Aviv, încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea echipei din Bundesliga.

Fanii au votat, iar, așa cum era de așteptat, duelul de pe Arena Națională a ieșit câștigător. „Nu putea fi decât o câștigătoare la categoria ‘Performanța etapei’”, au scris cei de la UEFA pe rețelele de socializare, la o zi după meciul dintre FCSB și Feyenoord.

„Este o victorie imensă pentru club și pentru România. Am jucat cu o adversară foarte, foarte bună. Cred că este singura echipă care poate obține astfel de rezultate. Doar un astfel de club mare poate obține o astfel de victorie.

Mulți oameni au vorbit de rău despre acești băieți minunați, uneori în mod nedrept. Sper ca acest rezultat să le dea băieților aripi pentru următoarele meciuri”, a declarat Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, după meciul cu Feyenoord.

