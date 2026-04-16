Ce veste: Leo Messi, din nou rival cu Cristiano Ronaldo! Anunțul oficial a venit deja

Lionel Messi a luat o decizie importantă și tocmai a devenit un rival al lui Cristiano Ronaldo, omul cu care s-a duelat ani la rândul în fotbalul din Spania.
Mihai Alecu
16.04.2026 | 19:57
Jucătorul celor de la Inter Miami, acolo unde este și acționar minoritar, Lionel Messi își mărește portofoliul. Sud-americanul tocmai a cumpărat clubul din Liga a 5-a din Spania, Cornella, o formație care este din zona Catalunyiei.

Lionel Messi a cumpărat clubul spaniol Cornella

Superstarul argentinian a dorit să facă această asociere tocmai pentru că în trecut a scris istorie pentru Barcelona, echipă care este un reper în ceea ce privește fotbalul din Catalunya. Din informațiile apărute în presă, se pare că intenția pentru viitorul apropiat al celor de la Cornella este de a promova în liga secundă și de a da cât mai multe șanse tinerilor din zonă pentru a-și arăta valoarea în fotbalul mare.

„Această mișcare consolidează legătura strânsă a lui Messi cu Barcelona și angajamentul său față de dezvoltarea sportului și a talentelor locale din Catalonia, o conexiune înrădăcinată în anii petrecuți la FC Barcelona și menținută de atunci încoace. Sosirea lui Leo Messi marchează începutul unui nou capitol în istoria clubului, cu scopul de a impulsiona creșterea sportivă și instituțională, de a consolida bazele acestuia și de a continua investiția în talent. Proiectul este ghidat de o viziune pe termen lung și de un plan strategic care îmbină ambiția, sustenabilitatea și o puternică legătură cu rădăcinile locale”, a fost anunțul oficial al celor de la Cornella.

Lionel Messi va fi rivalul lui Cristiano Ronaldo din nou

De curând, o altă mutare interesantă în fotbalul iberic a avut loc, asta după ce în acționariatul celor de la Almeria a intrat Cristiano Ronaldo, rivalul de o viață al lui Leo Messi. Superstarul portughez a spus public în mai multe rânduri că-și dorește să fie un investitor în mai multe cluburi din lume, iar trupa iberică este prima în care bagă bani momentan.

Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă...
Digi24.ro
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)

Astfel, Ronaldo și Messi vor fi din nou rivali, însă nu direct, pe teren, ci de data asta în postura de investitori. Almeria este aproape de promovarea în La Liga, fiind acum pe poziția a treia în liga secundă, după 35 de etape. Totuși, dacă nu reușește să facă pasul către primul eșalon, în viitorul apropiat există șansa pentru Cornella să promoveze, noua echipă a lui Messi fiind pe locul 3 acum, în Liga 5, cu 4 etape scurse până la finalul sezonului și 5 puncte față de primul loc.

FOTO Scandal uriaș: o jurnalistă și un antrenor celebru, filmați pe ascuns la...
Digisport.ro
FOTO Scandal uriaș: o jurnalistă și un antrenor celebru, filmați pe ascuns la piscină! Ambii sunt căsătoriți
De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la echipa națională. Mircea Lucescu...
Fanatik
De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la echipa națională. Mircea Lucescu a avut un rol decisiv
Live video UEFA Conference League, manșa retur a sferturilor. Alkmaar – Șahtior ACUM....
Fanatik
Live video UEFA Conference League, manșa retur a sferturilor. Alkmaar – Șahtior ACUM. Răzvan Marin și Andrei Rațiu, gata de confruntarea finală! Vezi programul complet
Lovitură de proporții pentru U Cluj! A semnat din vară pe 3 ani!
Fanatik
Lovitură de proporții pentru U Cluj! A semnat din vară pe 3 ani!
Parteneri
BOMBĂ! Edi Iordănescu a rupt tăcerea! De ce a plecat, de fapt, de...
iamsport.ro
BOMBĂ! Edi Iordănescu a rupt tăcerea! De ce a plecat, de fapt, de la echipa națională: 'Asta am cerut!'
