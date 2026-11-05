Ce veste pentru Daniel Bîrligea! Atacantul aștepta asta de când a plecat de la FCSB

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Daniel Bîrligea (26 de ani) nu a început aventura din Serie A așa cum și-ar fi dorit. Internaționalul român a stat mai mult pe banca de rezerve, iar până în acest moment nu a jucat în niciun meci de Serie A din postura de titular. În urma accidentării atacantului principal, Raimondo, dar și a celor două goluri marcate în meciul cu Lecce, fostul atacant al FCSB are șanse mari să înceapă încă din primul minut în următoarea etapă.

Daniel Bîrligea, șanse mari să fie titular la Frosinone

Antonio Raimondo, atacantul lui Frosinone aflat într-o formă de zile mari, Italianul se confruntă cu o accidentare serioasă la gleznă și va lipsi cel puțin 6 săptămâni, însă varianta realistă ar fi ca el să revină pe gazon peste 3 luni.

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În acest timp, Daniel Bîrligea poate profita. Cei de la îi dau șanse mari să-i ia fața lui Bobcek pentru meciul cu Cagliari din următoara etapă și să fie titular pentru Frosinone. Acest lucru ar fi o premieră pentru atacantul român, care a mai fost titular pentru noua sa echipă doar în Coppa Italia, în timp ce în Serie A a intrat doar de pe bancă.

Cum i-a luat Daniel Bîrligea fața lui Tomas Bobcek, cel mai scump transfer din istoria lui Frosinone

Pe lângă Antonio Raimondo, atacantul principal al lui Frosinone, italienii i-au mai transferat pe Daniel Bîrligea, de la FCSB, și pe Tomas Bobcek, de la Lechia Gdansk. Dacă în cazul românului au existat dubii, iar italienii au plătit doar 1,5 milioane de euro pentru un împrumut, urmând să plătească alte 3,5 milioane de euro pentru transferul definitiv dacă echipa se menține în Serie A, pentru vârful slovac Frosinone a spart banca.

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Italienii au bifat cel mai scump transfer din istoria clubului, plătind nu mai puțin de 10.7 milioane de euro în schimbul său, după ce a înscris de 20 de ori în Ekstraklasa, în ciuda faptului că a evoluat la o echipă ce a retrogradat la finalul sezonului. Chiar și în acest context, Bîrligea pare să-i fi luat fața. Bobcek a jucat în doar două meciuri pentru Frosinone și nu a impresionat, iar în ultimele 4 meciuri a rămas doar pe banca de rezerve. În schimb, Bîrligea a intrat pe finalul meciului cu Sassuolo, , și din minutul 30 cu Torino, după accidentarea lui Raimondo. Cel mai probabil, așa cum au anunțat și italienii, internaționalul român va fi din nou preferat în fața slovacului pentru meciul cu Cagliari.