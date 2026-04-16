Ce veste pentru fanii tenisului! Novak Djokovic și-a anunțat prezența la fostul turneu al miliardarului român Ion Țiriac

Novak Djokovic nu a fost prezent la ultimele două turnee Masters 1000, cele de la Miami (pe suprafață dură) și Monte-Carlo (pe zgură). Ei bine, după o perioadă de absență, sportivul sârb și-a confirmat prezența la competiția de la Madrid, turneu care a fost deținut de miliardarul român Ion Țiriac. Meciurile vor avea loc în perioada 22 aprilie – 3 mai.

Novak Djokovic și-a anunțat prezența Madrid Open

Fanii tenisului au motive de bucurie, aceștia putându-l urmări în continuare pe Novak Djokovic (38 de ani). Sportivul sârb și-a confirmat prezența la Madrid Open, turneu care a fost deținut până în 2022 de Ion Țiriac. Competiția din capitala Spaniei se va disputa pe zgură, în perioada 22 aprilie – 3 mai.

Prezența lui „Nole” la turneu a fost dezvăluită pe contul oficial de Instagram al competiției. Mai exact, a fost postat un videoclip în care Novak Djokovic se antrena pe terenul de la Madrid. Sârbul ar urma să fie cap de serie numărul 4 și va disputa primul său meci după mai bine de o lună, după eliminarea de la Indian Wells, în optimile de finală, în fața britanicului Jack Draper, la începutul lunii martie.

De trei ori câștigător la Madrid, în 2011, 2016 și 2019, sârbul a părăsit competiția încă din turul al doilea anul trecut, fiind eliminat de italianul Matteo Arnaldi. Turneul de la Madrid este prilejul perfect ca Novak Djokovic să își dea seama la ce nivel fizic este, în contextul în care mai e puțin timp până la Roland Garros (24 mai-7 iunie)

Suma fabuloasă care a primit-o Ion Țiriac la vânzarea Madrid Open

I pe o sumă fabuloasă. Prin intermediul grupului Endeavour, compania americană IMG a anunțat finalizarea tranzacției pentru suma de 360 de milioane de euro, la care s-au adăugat încă 30 de milioane, ce au fost achitate în decurs de doi ani.

, după Roland Garros, are o istorie de 24 ani, iar Ion Țiriac a deținut licența timp de 12 ani. Fanii tenisului de pretutindeni se pot bucura în următoarea perioadă de turnee la cel înalt nivel, iar revenirea lui Novak Djokovic în circuit nu poate aduce decât entuziasm.