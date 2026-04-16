Ce veste pentru fanii tenisului! Novak Djokovic și-a anunțat prezența la fostul turneu al miliardarului român Ion Țiriac

Veste importantă pentru fanii tenisului de pretutindeni. Novak Djokovic și-a confirmat prezența la fostul turneu al miliardarului român Ion Țiriac.
Iulian Stoica
16.04.2026 | 17:35
Novak Djokovic nu a fost prezent la ultimele două turnee Masters 1000, cele de la Miami (pe suprafață dură) și Monte-Carlo (pe zgură). Ei bine, după o perioadă de absență, sportivul sârb și-a confirmat prezența la competiția de la Madrid, turneu care a fost deținut de miliardarul român Ion Țiriac. Meciurile vor avea loc în perioada 22 aprilie – 3 mai.

Novak Djokovic și-a anunțat prezența Madrid Open

Fanii tenisului au motive de bucurie, aceștia putându-l urmări în continuare pe Novak Djokovic (38 de ani). Sportivul sârb și-a confirmat prezența la Madrid Open, turneu care a fost deținut până în 2022 de Ion Țiriac. Competiția din capitala Spaniei se va disputa pe zgură, în perioada 22 aprilie – 3 mai.

Prezența lui „Nole” la turneu a fost dezvăluită pe contul oficial de Instagram al competiției. Mai exact, a fost postat un videoclip în care Novak Djokovic se antrena pe terenul de la Madrid. Sârbul ar urma să fie cap de serie numărul 4 și va disputa primul său meci după mai bine de o lună, după eliminarea de la Indian Wells, în optimile de finală, în fața britanicului Jack Draper, la începutul lunii martie.

De trei ori câștigător la Madrid, în 2011, 2016 și 2019, sârbul a părăsit competiția încă din turul al doilea anul trecut, fiind eliminat de italianul Matteo Arnaldi. Turneul de la Madrid este prilejul perfect ca Novak Djokovic să își dea seama la ce nivel fizic este, în contextul în care mai e puțin timp până la Roland Garros (24 mai-7 iunie)

Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă...
Digi24.ro
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)

Suma fabuloasă care a primit-o Ion Țiriac la vânzarea Madrid Open

Ion Țiriac a vândut turneul de la Madrid în anul 2022 pe o sumă fabuloasă. Prin intermediul grupului Endeavour, compania americană IMG a anunțat finalizarea tranzacției pentru suma de 360 de milioane de euro, la care s-au adăugat încă 30 de milioane, ce au fost achitate în decurs de doi ani.

Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil...
Digisport.ro
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!

Turneul de la Madrid este al doilea ca importanță între competițiile pe zgură, după Roland Garros, are o istorie de 24 ani, iar Ion Țiriac a deținut licența timp de 12 ani. Fanii tenisului de pretutindeni se pot bucura în următoarea perioadă de turnee la cel înalt nivel, iar revenirea lui Novak Djokovic în circuit nu poate aduce decât entuziasm.

Programul complet al sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga. Prima etapă se joacă...
Fanatik
Programul complet al sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga. Prima etapă se joacă în timpul Campionatului Mondial. Toate datele-cheie. Update
Gabi Tamaș a ajuns în finala Survivor România! Gestul șocant făcut cu toporul...
Fanatik
Gabi Tamaș a ajuns în finala Survivor România! Gestul șocant făcut cu toporul în culisele emisiunii. Antena 1 vrea să-i dea trofeul, nu și banii!
Oficial! Ce se întâmplă, de fapt, cu Mihai Stoichiță după venirea lui Gică...
Fanatik
Oficial! Ce se întâmplă, de fapt, cu Mihai Stoichiță după venirea lui Gică Hagi la națională. Decizia luată de FRF. Update Exclusiv
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
