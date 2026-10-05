Ce veste pentru Gică Hagi! Fotbalistul lui FCSB va lua cetățenia și ar putea juca pentru naționala României

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În 2021, Juri Cisotti (33 de ani) a ajuns în România, la Liga a 3-a, unde a început să joace pentru Oțelul Galați. Italianul a promovat pe rând alături de gălățeni în Liga a 2-a, iar mai apoi în SuperLiga României, unde a impresionat în mai multe meciuri, iar ulterior a ajuns la FCSB, unde a schimbat complet modul în care arăta echipa, într-o perioadă în care Darius Olaru se accidentase grav. La aproape 5 ani de când a ajuns pe tărâm românesc, mijlocașul lui FCSB este gata să-și ia cetățenia și ar deveni eligibil chiar și pentru națională.

Juri Cisotti poate deveni eligibil pentru naționala României, condusă de Gică Hagi

În primele meciuri ale lui Gică Hagi la națională s-a văzut clar o problemă mare în defensivă, însă nici compartimentul median nu a dat randamentul la care lumea s-ar fi așteptat. Juri Cisotti ar putea deveni, de ce nu, o variantă pentru selecționerul României.

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Chiar dacă are 33 de ani, el ar putea urma exemplul lui Mario Camora, care a debutat pentru „tricolori” cam la aceeași vârstă. Jucând maximum la nivel de Serie B și prima ligă din Malta până să ajungă în România, Cisotti nu a prins nicio selecție pentru Italia, ceea ce l-ar face eligibil pentru naționala României dacă Gică Hagi și l-ar dori. Fotbalistul roș-albaștrilor recunoaște că deja s-a interesat de cetățenie, însă mai are puțin de așteptat pentru a începe demersurile.

„Am vorbit pentru cetățenie, dar trebuie să fie 5 ani oficial și încă nu am 5 ani fix. Apoi vom vedea ce se va întâmpla. Eu sper să încep acest parcurs și vom vedea ce se întâmplă. (n.r. – Ai putea juca pentru România?) Da! Cred că da… dar acum România are jucători foarte buni și nu mă gândesc la acest lucru. Vom vedea după!”, a declarat Juri Cisotti pentru

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Juri Cisotti, Jolly Jokerul FCSB-ului, la bătaie cu Stanciu, Ianis Hagi și Răzvan Marin

Într-adevăr, România are fotbaliști valoroși pe pozițiile de la mijlocul terenului, chiar dacă în ultima vreme ei nu au mai dat un randament foarte bun în tricoul naționalei. tocmai de aceea el poate acoperi mai multe posturi.

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Italianul poate fi folosit pe toate pozițiile de la mijlocul terenului, atât ca număr 6 și număr 8, cât și ca număr 10. De-a lungul carierei sale, el a acoperit și postul de bandă, atât în dreapta, cât și în stânga, dar și de 9 fals. Totuși, în principiu, dacă ar ajunge în lotul naționalei, atunci principalii săi contracandidați ar fi Ianis Hagi, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu și Vlad Dragomir.