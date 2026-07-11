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Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale: „Așa am auzit dinspre FIFA”

Veste importantă pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra, de fapt, finala Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Un fost „central” a dat verdictul.
Iulian Stoica
11.07.2026 | 07:30
Ce veste pentru Istvan Kovacs Cine va arbitra finala Cupei Mondiale Asa am auzit dinspre FIFA
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Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale. Foto: Colaj Fanatik
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie de final. Franța este prima semifinalistă a competiției, iar alte șase naționale luptă pentru accederea în top 4. Istvan Kovacs este singurul reprezentant al României în America, iar acesta a fost delegat la două partide din faza grupelor.

Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale

Deși s-a aflat la centru doar în două partide din faza grupelor, Istvan Kovacs era considerat de mai multe voci din fotbal principalul favorit să arbitreze finala Campionatului Mondial, fapt comentat inclusiv de către Adrian Porumboiu la FANATIK. Cu toate acestea, românul a primit o veste importantă.

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Fostul mare arbitru Mark Clattenburg a transmis, conform Daily Mail, faptul că, cel mai probabil, în ultimul act al turneului final se va afla un arbitru italian. Maurizio Mariani (44 de ani, din Roma) este singurul „central” din Peninsulă care participă la turneul final, acesta conducând la centru remiza Arabiei Saudite cu Uruguay, victoria Columbiei în fața RD Congo și succesul Braziliei contra Japoniei, în faza șaisprezecimilor de finală.

„Aud din nou zvonuri că ar putea fi un arbitru italian. Infantino (n.r. – născut în Elveția, din părinți italieni) este italian, Collina este italian. Cea mai mare parte a puterii în arbitraj și în lumea fotbalului, la nivel extins, este deținută de italieni. FIFA trebuie să mulțumească pe toată lumea, toate cele șase confederații.

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Dacă ne uităm în urmă, în 2010 arbitrul a fost englez, în 2014 italian, în 2018 argentinian, iar în 2022 polonez. Dacă alegem din nou un italian, înseamnă că spunem că nu există alți arbitri în afară de cei italieni? Dacă anul acesta un arbitru italian primește din nou această șansă, ținând cont de tot ce s-a întâmplat la FIFA în timpul acestui turneu, ar fi un mare șoc pentru mine. Ar supăra multă lume dacă am avea din nou un arbitru italian”, a declarat Mark Clattenburg, cel care a arbitrat finala EURO 2016.

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Când are loc finala CM 2026

Finala Campionatului Mondial va avea loc duminică, 19 iulie, pe stadionul MetLife din New Jersey, chiar de lângă New York. Cel mai probabil, arbitrii vor fi anunțați joi, imediat după semifinale. Franța, Anglia și Argentina sunt încă angrenate în competiție, astfel că Clément Turpin, Michael Oliver și Anthony Taylor pot fi delegați doar în cazul în care naționalele lor vor părăsi competiția.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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