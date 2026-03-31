Ce veste pentru suporterii Stelei! Ministrul Apărării are soluția pentru promovare: „Îmi propun în această săptămână”

Visul suporterilor de la Steaua, formația ce se află de mai mulți ani în liga secundă, fără a avea însă drept de promovare, ar putea să devină realitate. Radu Miruță spune că are o soluție pentru ca trupa lui Daniel Oprița să aibă dreptul de a promova.

Radu Miruță anunță că e aproape să rezolve problema promovării la Steaua

, Radu Miruță, le dă o veste importantă suporterilor Stelei, cei care așteaptă de mult timp ca echipa lor să aibă dreptul de a promova în prima ligă. Se pare că acesta a găsit un mod legal prin care să asigure dreptul de promovare al echipei din Ghencea, iar în zilele următoare spune că urmează să facă anunțul cu privire la metoda ce urmează să fie folosită.

„Pe mine mă interesează următorul lucru: sportivul care este bun să nu aibă în față o barieră de decizie politică. Astăzi, în special la clubul de fotbal, există o limitare. Jucătorii de fotbal, dacă reușesc să joace într-un campionat astfel încât să termine primii și să meargă ca recompensă în SuperLiga, nu o pot face din cauza unei limitări legislative. Asta e o nedreptate cu care, indiferent cine se supără, nu sunt de acord. Care dintre metodele pentru a elimina această barieră poate fi utilizată urmează să anunț. Îmi propun în această săptămână”, a spus Radu Miruță la .

Steaua a ajuns în play-off, din nou, în Liga 2

a tremurat în acest sezon pentru un loc între primele 6 echipe la finalul sezonului regulat, dar în cele din urmă Daniel Oprița și elevii săi au reușit să-și atingă obiectivul și se află în acest moment în play-off. Acolo, formația militară se luptă pentru primele poziții cu Corvinul Hunedoara, echipă care pare a fi ca și promovată în primul eșalon. De asemenea, Sepsi și FC Voluntari au și ele o șansă importantă în lupta pentru locul 2, unul care garantează promovarea în SuperLiga.

În acest moment, după o etapă trecută din play-off-ul ligii secunde, cei de la Steaua sunt pe locul 4, cu 39 de puncte, la distanță de poziția a doua. Totuși, dacă termină pe locul 3 sau 4, iar Radu Miruță rezolvă problemele legislative cu privire la dreptul de promovare, atunci formația din Ghencea va putea să joace un meci de baraj care să-i dea șansa de a fi sezonul viitor în SuperLiga.