„Ce veți face din vară?” Costel Gâlcă, anunț despre viitor după ce Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid

ADVERTISEMENT

Rapid are un nou sezon dezastruos în play-off, iar dacă Costel Gâlcă (54 de ani) nu va obține un loc de cupe europene la finalul campionatului atunci cu siguranță va părăsi echipa, însă nici bifarea acestui obiectiv nu îi va asigura postul. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Daniel Pancu este prima variantă a giuleștenilor, iar actualul antrenor al clubului patronat de Dan Șucu a comentat posibilitatea de a fi înlocuit la finalul stagiunii.

Postul lui Costel Gâlcă, „amenințat” de Daniel Pancu

Daniel Pancu a preluat CFR Cluj într-o situație delicată. Patronul și jucătorii se gândeau mai degrabă cum să facă să intre în play-out cu cât mai multe puncte, pentru a nu avea emoții la retrogradare, însă în prezent „feroviarii” au ajuns să se lupte chiar la titlul de campioană, în timp ce cupele europene sunt 99% asigurate. După ce nici Costel Gâlcă nu a reușit să facă din Rapid o formație puternică în play-off, giuleștenii își doresc să-l aducă înapoi pe Daniel Pancu, care a mai antrenat echipa în diviziile inferioare.

ADVERTISEMENT

care în conferința de presă premergătoare partidei cu U Cluj a vorbit despre această posibilitate: „E dreptul clubului de a negocia cu oricine, pentru mine nu are o importanță foarte mare. Normal că atunci când cauți un antrenor nou, când negociezi cu un antrenor nou, e clar că antrenorul e de vină.

Care prietenie să se strice? Nu. Aici suntem profesioniști, avem rezultate bine, nu avem rezultate, iar bine. Antrenorii știm că depindem de rezultate. La meciul de acasă cu Cluj, acolo s-au rupt multe, s-au accidentat jucători și nu i-am mai putut recupera”, a spus Gâlcă, la conferința de presă. (n.r. – Ce veți face din vară?) Hai să vorbim de meciuri și o să vedem din vară ce se va întâmpla, dacă clubul știe ce trebuie să facă, eu deocamdată nu”, a declarat Costel Gâlcă.

ADVERTISEMENT

Rapid îi poate aduce titlul de campioană Universității Craiova în următoarea etapă

Echipa antrenată de Costel Gâlcă nu a reușit să obțină decât patru puncte până în acest moment. Giuleștenii au învins-o pe Dinamo chiar în prima etapă, după care au intrat într-o serie negativă de șase meciuri consecutive fără victorie. Totuși, o victorie sâmbătă seară i-ar putea aduce titlul mult visat Craiovei, în funcție și de rezultatul din meciul oltenilor.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Rapidului este conștient că va avea parte de un meci extrem de dificil, contra unei echipe ce se află în luptă atât pentru campionat, cât și pentru Cupa României: „Ne așteaptă un meci greu, cu o echipă care a făcut un campionat bun, se bate pentru campionat, cupă, un lot foarte bun, omogen, au demonstrat și pe parcursul campionatului, pentru noi e important să recuperăm cât mai mulți jucători, e important să intrăm în teren cu atitudine de a scoate ceva, de a câștiga meciul sau cel puțin de a nu pierde.

ADVERTISEMENT

Nu mai depindem de noi pentru a ne îndeplini obiectivul, am corectat multe lucruri, cum facem în fiecare săptămână. Sper să aibă concentrare mai multă în timpul meciului jucătorii, orice e posibil. Matematic avem șanse, dar nu depindem numai de noi. Suntem cu gândul de a câștiga, dar v-am spus și la meciul anterior, trebuie să fim o echipă pragmatică și în atac, și în apărare”, a mai spus Gâlcă.

Care este în prezent relația dintre Costel Gâlcă și Alex Dobre

după ce fotbalistul ce era la acea vreme căpitanul Rapidului a pus la îndoială tactica propusă de antrenorul său. Declarațiile sale au avut ca urmare retragerea banderolei, însă tehnicianul giuleștenilor dezvăluie că în acest moment au o relație bună: „Am o relație normală cu Dobre, am spus în momentul respectiv că a greșit, ce vreți mai mult, e jucător, trebuie să colaborăm. Întrebați-l și pe el, nu e adevărat ce se scrie. Ce fac: ies de fiecare dată să spun că nu e adevărat asta?! Nu e adevărat. Dacă era adevărat, ieșeam și spuneam”.

ADVERTISEMENT

Totodată, el a comentat și reacțiile fanilor din partida precedentă, când au înjurat și huiduit mai mulți jucători: „Dacă nu rezistăm în momentele grele, înseamnă că nu suntem fotbaliști, că nu avem personalitate. A fost foarte greu, trebuie să ai un comportament și când te susțin fanii, și când nu. Am spus de la începutul anului că ne trebuie rezultate ca să îi ținem lângă noi, așa și ei reacționează, dar e ceva normal, asta e, când nu ai rezultate nu mai ești bun”, a conchis Costel Gâlcă.