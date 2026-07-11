Sport

Ce viață duce Victor Pițurcă la 70 de ani. Locul special de unde își procură doar alimente sănătoase, nu mănâncă din altă parte

La 70 de ani, Victor Pițurcă se menține într-o formă de invidiat, iar secretul constă în alimentația sută la sută naturală. Mitică Dragomir a povestit despre locul de unde fostul selecționer îşi procură hrana.
Daniel Spătaru
11.07.2026 | 18:45
Ce viata duce Victor Piturca la 70 de ani Locul special de unde isi procura doar alimente sanatoase nu mananca din alta parte
EXCLUSIV FANATIK
Victor Piţurcă se menţine într-o formă de invidiat la 70 de ani Foto: colaj Fanatik
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Victor Piţurcă a împlinit 70 de ani în primăvara acestui an, dar se menţine într-o formă fizică excelentă şi este mai activ decât majoritatea persoanelor de vârsta sa. În plus, fostul selecţioner arată mult mai tânăr decât anii pe care îi are în buletin, iar asta i se datorează stilului său de viaţă, după cum dezvăluie Mitică Dragomir.

„Ferma” de lângă Ploieşti de unde se alimentează Victor Piţurcă

Victor Piţurcă nu are vreo reţetă miraculoasă care să-l ajute să se menţină tânăr şi sănătos. Secretul său constă într-un stil de viaţă cumpătat şi o alimentaţie bazată, pe cât posibil, pe produse naturale, cultivate în propria grădină.

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„Piți e mai șmecher decât noi toți la un loc. Și-a luat o fermă aici, într-o comună de lângă Ploiești, şi a angajat o familie căreia i-a dat casa. Are acolo raţe, gâşte, găini, curcani, roşii, castraveţi, ardei, varză… Tot ce vrei pe lumea asta”, a dezvăluit Mitică Dragomir de unde îşi procură Victor Piţurcă hrana zilnică.

Oracolul de la Bălceşti” a subliniat că fostul selecţioner este foarte atent în legătură cu alimentaţia sa. „De ani de zile el nu mănâncă nimic din comerţ. Iar pâinea o face maică-sa. Piţi nu cumpără mâncare. Nimic, nimic, nimic. Iar când vine şi mănâncă cu noi mănâncă cât o vrabie, cât un porumbel. Ia un pic şi gata. El mănâncă acasă”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Dragomir, despre păsările lui Piţurcă: „Mi-a trimis nişte găini care nici nu sunt găini, sunt pepeni”

În privinţa proprietăţii pe care a cumpărat-o lângă Ploieşti, aceasta are suficient teren cât să-i asigure traiul zilnic lui şi familiei sale. „Are peste 2.000 de metri pătraţi de grădină şi acolo îşi pune de toate. Păi dacă pui zece cuibare de roşii mănâncă toată comuna din ele”, a completat fostul şef al LPF.

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În plus, acesta este uluit de felul în care arată păsările care cresc în curtea lui Victor Piţurcă. „Mi-a trimis nişte găini. Nici nu sunt găini, sunt pepeni… Cum să spun, jumătate sunt grăsime naturală, bună.

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În hrana lor nu pune îngrăşăminte, nimic chimic. Are găini ouătoare, găini de carne, Piţi e omul dracului!”, este concluzia lui Mitică Dragomir.

Ce viață duce Victor Pițurcă la 70 de ani. Locul special de unde își procură doar alimente sănătoase, nu mănâncă din altă parte

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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