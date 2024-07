Ce vietăți vor apărea în apele românești ale Mării Negre. Planul inedit al autorităților

Administrația Națională a Apelor Române va demara în curând o licitație publică pentru închirierea suprafețelor de apă litorală. Este prima astfel de licitație lansată de autoritățile române, care au lansat public ghidul de participare. Investitorii au astfel oportunitatea să dezvolte crescătorii de pești mediteraneeni, dar și de scoici.

Va urma să cumpărăm dorada de Marea Neagră?

Potrivit celor de la , Administrația Națională a Apelor Române a anunțat că în luna iulie urmează să scoată la licitație mai multe porțiuni de apă cuprinse între țărmul Mării Negre și limita a 12 mile marine. În această zonă, unde apa mării are o salinitate constantă, pot fi dezvoltate ferme de scoici sau diferite specii de pești care trăiesc în mod normal în Marea Mediterană.

Potrivit sursei citate, este pentru prima dată când autoritățile române organizează o licitație pentru închirierea suprafețelor de apă din Marea Neagră, existând astfel posibilitatea să vedem în pescării doradă sau biban de mare crescuți în Marea Neagră.

Se pare, din solicitările depuse de către investitori, că cele mai căutate zone pentru astfel de ferme sunt la Agigea și Mangalia. Mai mult, specialiștii sunt de părere că am putea avea, .

Ce specii ar putea fi crescute în fermele din Marea Neagră

Experții din domeniu spun că investitorii din Norvegia sau Italia . Acest lucru s-ar datora midiilor din Marea Neagră, considerate a fi de o calitate excepțională.

„Vor să vină din Norvegia, Italia, marii investitori să facă aceste ferme și sunt foarte interesați pentru că midiile din România au o calitate excepțională”, a declarat, pentru Știrile ProTv, Laurențiu Minea, președintele Federației Pescarilor de la Marea Neagră.

Unii investitori au precizat că urmăresc creșterea de păstrăv somonat la malul Mării Negre. „Deocamdată am mers doar pe partea de păstrăv, dar trebuie ușor ușor să mergem și spre alge, pentru că acolo e un potențial foarte mare”, a precizat un investitor pentru sursa citată.

Un alt om de afaceri a subliniat că are pregătiți un milion de euro pentru a dezvolta o fermă de scoici. „Ne chinuim de ceva vreme să o punem pe picioare. Am achizitonat vapoare, tot ce trebuie. Deci suntem pregătiţi 100%”, a spus acesta, pentru sursa citată.

Oamenii de afaceri se plâng de tarifele mari

Pe de altă parte, alți investitori se plâng de faptul că tarifele de pornire puse la licitație de către autoritățile române sunt mult prea mari, chiar și peste cele din Franța sau Italia, și complet necompetitive cu vecinii bulgari, care nu ar percepe nicio taxă.

„Din păcate, tarifele de închiriere pentru practicarea acvaculturii în Marea Neagră sunt extrem de mari. În comparație cu Franța care are 100 euro pe hectar, cu Italia care are 153 euro pe hectar, cu Grecia care are 125 euro pe hectar sau cu Albania care are 1 euro pe hectar”, a declarat Cătălin Platon președinte Asociația Romfish.

Prețul de pornire pentru un metru pătrat de luciu de apă este de 0,06 lei pe lună, ceea ce înseamnă că taxa anuală pentru un hectar poate trece de 1000 de euro pe an.

„Vecinii bulgari au de mult ferme de pești și midii în Marea Neagră pentru că în Bulgaria nu se percep taxe pentru concesionarea luciului de apă pentru activitatea de acvacultură”, a declarat și Sorin Mănăilă, președintele Federaţiei Romfish.