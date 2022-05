Ce viitor mai are Dacian Cioloș în afara USR-ului. „Tot ce poate spera e o alianță. Problema e că nu prea are ce oferi”

Fostul președinte al USR, ales în urmă cu doar șapte luni, Dacian Cioloș și-a anunțat marți oficial plecare din partid și înființarea unui nou partid, REPER, acolo unde a fost însoțit de alți patru europarlamentari, foști membri PLUS.

Ce viitor poate avea Cioloș în afara USR

Sociologul Vladimir Ionaș este de părere că noul partid lansat marți de Dacian Cioloș, REPER – Reînnoim Proiectul European al României, are șanse să ajungă la un maxim de 3%, principalul motiv fiind acela că fostul lider al PLUS nu este un politician cu carismă, capabil să strângă în jurul său un electorat serios. Sociologul susține însă că, chiar și cu un asemenea scor, nu ar însemna sfârșitul carierei politice a lui Dacian Cioloș.

ADVERTISEMENT

„Chiar și acest scor nu ar însemna neapărat sfârșitul carierei politice a domnului Cioloș, pentru că a fost foarte abil până acum. Și fosta formațiune politică pe care a înființat-o, PLUS, nu trecea în sondajele de opinie de 4% și a făcut alianța cu USR prin care a reușit să intre în Parlament. Poate și noua formațiune are același obiectiv, să facă o alianță. Poate cu PNL-ul, cine știe.

Evident, și acum să fim sinceri, și dacă ne uităm la numele din Parlamentul European pe care le-a luat alături de el în noua formațiune nu sunt neapărat persoane care să atragă un număr mare de voturi, politicieni cu carismă care să prindă la electorat. Sunt mai degrabă funcționari care, și prin prisma faptului că au fost europarlamentari, nu au fost atât de prezenți pe scena politică din țară. Totul depinde de numărul celor din Parlamentul României pe care reușește să-i ia alături de el, dar mă gândesc că dacă avea un număr important de oameni alături de el ”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Vladimir Ionaș.

ADVERTISEMENT

Alături de Cioloș și-au anunțat demisiile din USR și europarlamentarii Dragoș Tudorache, Dragoș Pîslaru, Alin Mituta și Ramona Strugariu, însă niciun parlamentar USR nu a anunțat că părăsește partidul pentru a-l urma pe Cioloș. În plus, săptămâna trecut Vlad Voiculescu, liderul USR București, și unul din foștii apropiați ai lui Cioloș, anunțase că nimeni din filiala din Capitală nu va părăsi partidul.

„E clar însă că sunt mai mulți oameni din vechea grupare Cioloș, să-i spunem așa, care realizează că o eventuală rupere ar risca să distrugă USR-ul și să nu ofere nici prea multe șanse noului partid. Probabil conștientizează că ceea ce a făcut Cioloș reprezintă o problemă uriașă pentru USR, cel puțin pe termen scurt, dar în același timp o problemă destul de mare și pentru Cioloș și oamenii din jurul său pentru că noul partid nu cred că va rupe și electorat. Vom asista la o competiție deschisă între cele două formațiuni, pentru că evident luptă pentru același electorat”, a explicat Vladimir Ionaș.

ADVERTISEMENT

În plus, comentatorii politici subliniază că Dacian Cioloș are în spate o carieră fără victorii electorale și că, majoritatea funcțiilor importante pe care le-a ocupat, s-au datorat unor numiri politice și mai puțin abilității sale de a câștiga voturile românilor.

„Domnul Cioloș nu a avut victorii electorale până acum. El este un bun profesionist, se pricepe pe problemele cu Bruxelles-ul, însă politic e aproape de zero. Nu are niciun fel de victorii. A fost pus de Tăriceanu ministru, atunci când era doar un simplu secretar de stat, a fost pus Comisar European, pentru că era o poziție strategică pentru România, a fost propus pentru această funcție, a avut o serie de funcții, toate numite, și practic, toată viața lui, inclusiv micul aranjament cu cei de la USR, care au sprijinit PLUS să fie egala acestora, chiar dacă nu avea aceleași structuri în teritoriu – pentru ca în final să se retragă singur dintr-o competiție pe care a câștigat-o cu un sprijin masiv ce nu s-a datorat marilor sale abilități.

ADVERTISEMENT

Deci, din acest punct de vedere, el nu reprezintă decât un fost prim-ministru care, de fapt, ca etichetă publică, corespunde unei perioade nu neapărat desenată frumos de către populație, pentru că în general lumea a văzut foarte prost guvernarea tehnocrată a lui Iohannis, inclusiv USR-ul. Să nu uităm că atât USR-ul cât și PNL-ul s-au simțit trădate de decizia luată de Cioloș înaintea alegerilor din 2016”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Alfred Bulai.

ADVERTISEMENT

Stânga modernă sau alianța cu liberalii

Chiar dacă Dacian Cioloș era văzut drept reprezentant al polului progresist din USR, el însuși fiind perceput ca un politician de centru-stânga, comentatorii politici sunt de părere că acest pol progresist oferă puține speranțe pentru noul partid REPER. Principalul motiv ar fi că țara noastră nu pare a avea un electorat care să graviteze către stânga modernă, dovadă și eșecul Demos, un partid similar care a încercat să coaguleze electoratul progresist.

„Domnul Cioloș are un profil de om de stânga, dar nu cred că poate rupe din electoratul de stânga din România. Asta pentru că Dacian Cioloș are mai degrabă un profil de stânga modernă, iar în România e greu de găsit un astfel de electorat. Oamenii care în Europa votează stânga asta modernă sunt mai degrabă în România orientați către dreapta, către USR, către partidele de centru-dreapta. E o diferență destul de mare de viziune, iar domnul Cioloș nici nu și-a asumat o ideologie, o linie foarte clară în acest aspect. Nici nu a avut curajul să-și asume o linie clară.

Ne aducem aminte că a mai existat un experiment, o încercare de a atrage acest electorat progresist prin Demos, lucru care nu s-a reușit. Partidul a fost mereu sub 2%. Partidele au nevoie de oameni cu carismă, care să atragă electoratul, însă până acum nu văd astfel de nume în partidul domnului Cioloș. Sigur, lucrurile se pot schimba pe parcurs, însă astăzi mi se pare mai mult o mișcare care duce la un eșec”, a susținut sociologul Vladimir Ionaș.

Astfel, singura soluție pentru noua formațiune politică pare a fi o alianță politică în anul 2024, însă analiștii politici sunt de părere că Cioloș nu va avea multe voturi de oferit. O alianță cu PNL ar putea fi una din alternative, dată fiind strategia liberalilor de a înghiți toate partidele satelit ce gravitează în jurul dreptei.

„E clar că ce-și poate dori cel mai mult în acest moment e o alianță în 2024. Ideea e că, decât să deranjeze, mai bine îi oferă două, trei locuri. Întrebarea e cu cine ar putea face această alianță. Cu PNL? E greu de spus. Partidul nu se simte bine în mariajul cu PSD, așa au vrut părinții, dar ei nu se iubesc așa mult, și mai rău observă că PSD-ul crește și PNL-ul nu prea. Probabil se gândesc că o să dispară Iohannis la un moment dat și va trebui să se lupte din nou cu social-democrații, și nu se află deloc într-o situație favorabilă.

Oricum, de 30 de ani, politica PNL-ului a fost de a-i aduce în partid pe toți cei care ar putea să le fure voturi. Nu e domnul Cioloș o problemă, e greu de spus acum că-l vor refuza. Iau ei ALDE, PMP, problema e cât de util va fi el, pentru că nu știu dacă PLUS-ul sau REPER-ul, cum îi spune acum, le va aduce ceva liberalilor”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Alfred Bulai.

Lupta cu USR a început deja

Dacian Cioloș și cei patru europarlamentari și-au anunțat marți demisia din USR și au atacat conducerea partidului susținând că tind să ducă partidul spre irelevanță. Ultimul sondaj CURS, publicat duminică seară, plasa , partidul fiind într-o continuă scădere.

„Nu vedem la trecutului și de a schimba o direcție care duce partidul spre irelevanță politică. Nu mai girăm refuzul de a atrage şi promova competențe (oameni și idei) și de a dezvolta organizația. Vedem un cerc restrâns de membri care își consolidează puterea internă prin mijloace politice neconforme cu valorile noastre și ale electoratului reformist din România. Acest electorat aşteaptă răspunsuri”, se arată în declarația comună a celor cinci europarlamentari.

Atacurile din partea liderilor USR nu au întârziat să apară. Prima reacție a venit din partea președintelui interimar al USR, Cătălin Drulă, care l-a acuzat pe Cioloș că a uitat de promisiunile făcute în momentul fuziunii dintre USR și PLUS. „Plecarea oricărui coleg este regretabilă, dar a lui Dacian Cioloş poate un pic mai mult pentru că încalcă o promisiune făcută românilor în ultimii 3 ani. „Ne-am unit şi mergem la victorie”, spunea sloganul din 2019, pe care atâţia colegi din USR şi PLUS îl respectă zi de zi prin munca lor în acest proiect unic. Mărturisesc că este de neînţeles politic acest gest. Suntem într-un moment critic pentru România. USR este Opoziţia democratică, cea care luptă pentru modernizarea României cu colosul sistemului PSD-PNL. Numai de spargere şi fragmentare nu e nevoie când e atât de muncă în lupta care contează”, a transmis fostul ministru al transporturilor.

„REPER (def) 1. Corp sau sistem de corpuri la care se raportează poziția unui corp fix sau mobil; semn sau obiect care ușurează orientarea sau care permite recunoașterea unui sistem tehnic. Succes, Dacian Cioloş! Nu înțeleg această decizie, dar o respect! PSD și PNL se bucură de decizia ta! Abia aștept să fuzionăm din nou! Căpătăm experiență și învățăm împreună!”, a transmis și Iulian Bulai, fost ministru USR. Ideea de a ironiza numele noului partid a fost preluată și de către Dan Barna care, într-o postare pe pagina sa de Facebook, a scris că .

„În momentul în care alegi să fugi în plină luptă, în momentul în care îți abandonezi toți camarazii de pe front înseamnă că n-ai nici un REPER”, a scris pe Facebook și Clotilde Armand, primarul Sectorului 1.

De altfel, cu toții au susținut că mișcarea făcute de Dacian Cioloș nu reprezintă decât un avantaj în plus pentru PSD și USR. „Cui prodest? Cui folosește crearea unui nou partid, așchie din coasta USR, tocmai acum? Dincolo de alte analize și de reacții mai mult sau mai puțin subiective, asta e întrebarea principală, restul sunt butaforie, emoție, poate naivitate. Răspuns: folosește PSD-ului și filialei sale mai mici, PNL, Sistemului, lui Iohannis. Simt o mare dezamagire față de alegerea foștilor noștri colegi care au ales ruptura, nu unitatea, abandonul, în locul luptei. Să ți se ofere atâtea șanse pe care să le ratezi una după alta, ăsta da REPER al eșuării!”, a transmis și Stelian Ion, fost ministru al justiției.