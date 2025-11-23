Sport

Ce vizită surpriză au primit jucătorii lui Dinamo la ședința de yoga. A fost distracție maximă în sală. Video

Jucătorii lui Dinamo au avut parte de o vizită neașteptată înainte de meciul cu FC Botoșani. Iată, de fapt, cine a venit la ședința de yoga a elevilor lui Zeljko Kopic.
Traian Terzian
23.11.2025 | 07:30
Ce vizita surpriza au primit jucatorii lui Dinamo la sedinta de yoga A fost distractie maxima in sala Video
Jucătorii lui Dinamo au primit o vizită neașteptată la ședința de yoga. Sursă foto: captură video Facebook Superbet
Dinamo se pregătește intens pentru partida din deplasare cu FC Botoșani, programată luni, 24 noiembrie, de la ora 20:30. Însă, ședința de yoga a fost întreruptă de o vizită surprinzătoare.

Jucătorii lui Dinamo au primit o vizită neașteptată

Mai mulți cățeluși au invadat sala în care patru jucători de la Dinamo, Adrian Mazilu, Alex Pop, Adrian Caragea și Luca Bărbulescu, se aflau în plină ședință de yoga înaintea întâlnirii care va închide etapa cu numărul 17 a SuperLigii.

Cei 10 pui, găzduiți în adăposturile ASPA București, au destins atmosfera în sala în care lucrau elevii lui Zeljko Kopic. Fotbaliștii nu au ezitat să se joace cu cățeii în scurtele pauze pe care le-au avut.

”Băieții de la Dinamo București au luat un SUPER BREAK și au încercat ceva total diferit: puppy yoga! Zece cățeluși găzduiți în adăposturile ASPA București le-au ținut companie și au adus multă energie bună în sesiune.

Dacă vreți să faceți o faptă bună (sau doar să vă încărcați cu stare bună), treceți pe la adăposturile ASPA — o simplă vizită poate însemna enorm pentru ei”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Superbet.

Ce îi trebuie lui Dinamo pentru a se bate la titlu

Înainte de începerea etapei a 17-a a SuperLigii, Dinamo se afla pe ultima treaptă a podiumului. Fostul internațional Gică Mihali a declarat în exclusivitate pentru FANATIK de ce au nevoie ”câinii” pentru a se bate la titlu.

”Dacă fac 3-4 transferuri în iarnă, poți să te bați la titlu. Asta înseamnă aproape jumătate de echipă. O să aibă și bancă așa. Dinamo o să intre în play-off și de acolo e posibil orice. Pot să câștige Cupa. Trebuie neapărat să mergem în cupele europene.

E meritul conducerii că au adus jucători și al lui Kopic că i-a antrenat. Uite că în alte părți nu a stat prea mult, însă aici s-a pliat pe filosofia clubului și a fost lăsat să își facă treaba. Cele 4 de acolo din față se vor bate la titlu”, a spus Mihali.

Dinamo pregătește primul transfer al iernii

În ciuda faptului că mai este până la deschiderea perioadei de mercato din iarnă, conducătorii lui Dinamo lucrează intens și încearcă să contureze transferurile pentru a partea a doua a sezonului.

Una dintre țintele ”câinilor” este Valentin Robu, un atacant în vârstă de 22 de ani, care este legitimat la Metalul Buzău. Interesul a fost dezvăluit de Vasile Popa, președintele clubului Dacia Unirea Brăila, care deține 50% din drepturile federative ale fotbalistului.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
