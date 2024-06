Ce vor face cu banii Szilard și Variu, câștigătorii de la Insula de 1 milion. Cu ce sume au plecat, de fapt, acasă

Szilard și Variu sunt marii câștigători ai emisiunii Insula de 1 milion. Amândoi au plecat acasă cu sume impresionante și au planuri mărețe cu banii câștigați. Ce își doresc să realizeze concurenții show-ului de la Kanal D.

Ce vor face cu banii câștigătorii de la Insula de 1 milion

Show-ul Insula de 1 milion s-a încheiat, . Ei au plecat din emisiune cu sute de mii de lei și au izbucnit în lacrimi atunci când și-au dat seama că s-a terminat și sunt învingători.

Finaliștii au avut deschis câte 25 de cutii cu bani. Una din ele, însă, avea și o bombă care ar fi putut să distrugă tot ce au clădit până în acel moment. De aceea, Szilard a decis să se oprească la 12 cutii.

Astfel, ajuns la suma de 240.000 de lei, plus garanția de 20.000 de lei. , iar cu banii câștigați vrea să-și pună afacerea pe picioare și să plece din garsoniera unde locuiește cu chirie.

„Să-mi reîncep viața, practic de la 0. Eu la ora actuală stau în chirie, în garsonieră. Visul meu este să îmi pun pe picioare afacerea care consider că poate să-mi asigure un trai. Dar îți spun sincer că de 2 ani de zile casa în care stau este și atelier.

Este și depozit, am doar un dulap și un pat, în rest am numai materiale lemnoase, scânduri și ustensile cu care prelucrez lemne, nu am nimic”, a spus finalistul de la Insula de 1 milion. El este și tatăl unui băiat de 14 ani pe nume Norbert.

Cu premiul, Variu își va îndeplini visul

Variu, care a plecat acasă cu aceeași sumă de bani ca și Szilard, a vorbit cu lacrimi în ochi despre cele mai mari dorințe ale sale. Cel mai mult își dorește să-și construiască o casă unde să locuiască împreună cu soția și cei doi copii.

„Am un vis, de fapt, a început altfel visul meu. Prima dată mi-am dorit să ajung într-o competiție de genul, mi s-a îndeplinit visul. Apoi, mi-am dorit să joc pe astfel de trasee. Mi s-a îndeplinit visul.

Apoi am zis că o să ajung în marea finală. Mi s-a îndeplinit visul. Acum deschid cuferele și sper să adun atât de mulți bani să pot să ajung acasă să-mi îndeplinesc cel de-al treilea vis, de a-mi ridica casa.

Cel de-al patrulea vis al meu este ca fetele mele să fie sănătoase și eu în continuare să lupt pentru ele”, a spus Varius în finala emisiunii Insula de 1 milion, conform