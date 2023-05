Ce vor face părinții lui Rareș Prisăcariu cu premiul de la Românii au talent 2023. Unde ar urma să meargă cei 120.000 de euro

Părinții lui Rareș Prisăcariu au decis ce vor face cu premiul câștigat de fiul lor la Românii au talent. Puștiul a primit un cec în valoare de 120.000 de euro după ce a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor.

Ce vor face părinții lui Rareș Prisăcariu cu premiul de la Românii au talent 2023, în valoare de 120.000 de euro

În vârstă de șapte ani, Rareș Prisăcariu este câștigătorul sezonului 13 Românii au talent. Numărul său din finală a impresionat o țară întreagă. Discursul său a câștigat inimile oamenilor, însă .

Rareș Prisăcariu este originar din Botoșani, iar părinții lui, Gina și Marius, sunt angajați la stat. Mama băiatului lucrează ca educatoare, iar tatăl este funcționar public în cadrul Consiliului Județean Botoșani. Cei doi au decis cum vor investi banii câștigați de fiul lor la emisiunea de talente.

Părinții nu au plănuit cum vor cheltui cei 120.000 de euro. Gina Prisăcariu a spus că vor decide mai târziu ce se va întâmpla cu ei, dar banii vor fi investiți, cu siguranță, în fiul lor.

“Nu cred că e momentul să discutăm despre ceea ce vom face cu banii. Pur și simplu, asta vom alege mai târziu. Nu există acum decât un singur răspuns.

Vom investi acești bani în fiul nostru, dar asta se va întâmpla pe parcurs! Material, ne vom sprijini copilul, așa cum fac toți ceilalți părinți”, a declarat mama lui Rareș Prisăcariu pentru .

Gina Prisăcariu a mai spus că nimeni din familie nu se aștepta ca Rareș să câștige marele premiu la Românii au talent. Băiețelul de șapte ani este cel care își alege singur la ce emisiuni merge, fără a fi influențat de cineva.

Ce și-a dorit Rareș Prisăcariu după finala Românii au talent

După ce a câștigat premiul cel mare la emisiunea de la Pro TV, Rareș Prisăcariu și-a dorit un joc de lego și câteva cărți, iar părinții au mers să le cumpere. Părinții au grijă ca fiul lor să aibă parte de tot ceea ce are nevoie, inclusiv atunci când vine vorba de confortul material.

“Și-a dorit foarte mult un joc de lego și câteva cărți. Ca atare, în weekend asta am făcut. Am mers și am cumpărat acel joc de lego mult dorit.

Nu se pune chestiunea ca Rărășelul nostru, puiul nostru, cum îl alintăm, să nu aibă parte de tot confortul material din partea noastră”, a mai spus mama câștigătorului de la Românii au talent.