Ce vor păți bărbații care controlează banii partenerelor și nu le lasă să muncească. Schimbări radicale: ce ar putea face, în premieră, poliția

ADVERTISEMENT

Legea privind ordinul de protecție emis împotriva agresorilor ar putea fi schimbată semnificativ. Un proiect normativ înregistrat în Parlamentul României vine cu câteva elemente noi privind rolul polițiștilor în cazurile de abuz semnalate împotriva femeilor, iar completarea legii vorbește, acum, și de o nouă infracțiune, descrisă drept „violență economică”.

Românii care iau banii partenerilor sau le interzic să muncească ar putea fi pedepsiți. La fel se poate întâmpla cu soții care vând, fără știrea nevestelor, bunurile comune din casă

Legea nr. 26/2024 ar putea fi schimbată destul de mult, inițiatorii cerând, printre altele, extinderea perioadei de ordin de protecție provizoriu de la 5 la 10 zile. De asemenea, conform modificărilor trecute în document, polițiștii vor putea fi obligați ca de acum înainte să intervină din oficiu, fără să mai aștepte ca victima să depună plângere, atunci când se constată fapte de agresiune.

ADVERTISEMENT

Scopul noii legi, spun inițiatorii, este îmbunătățirea modului în care sunt protejate victimele violenței, fie că vorbim despre violență fizică, psihică sau constrângeri inclusiv de ordin financiar. Prin modificările propuse se aduc niște clarificări necesare, având în vedere, așa cum precizam mai sus, rolul ambiguu al poliției atunci când se cere intervenția în caz de violență domestică.

Ordinul de protecție: de la 5 la 10 zile

Ce nu era clar, dincolo de rolul polițiștilor, în legea 26/2024? În primul rând, în legea aflată în vigoare nu sunt definite toate formele de abuz, iar ordinul de protecție provizoriu emis, de 5 zile, este considerat descurajator. Totodată, s-a remarcat că din cauza anumitor lacune legislative, ordinul era deseori încălcat de agresori fără consecințe.

ADVERTISEMENT

Acum, legea ar putea recunoaște violența domestică, dar și abuzul digital! Abuzul economic se referă la situațiile în care agresorul controlează banii victimei, nu o lasă să muncească ori îi confiscă salariul și o lasă fără mijloace de trai, contribuind astfel la dependența de acesta.

ADVERTISEMENT

Cum e definită ”violența economică”

Violența economică este descrisă în felul următor: „orice acțiune prin care agresorul încearcă să controleze accesul victimei la resurse financiare, bunuri, loc de muncă sau educație, incluzând interzicerea de a munci, confiscarea veniturilor victimei, privarea de mijloace de subzistentță, distrugerea sau sustragerea bunurilor personale, generarea de dependență financiară”.

Așadar, prin emitarea ordinului de protecție inclusiv pentru o situație de privare de bani se urmărește obligația agresorului de a permite victimei acces la banii familiei sau interdicția acestuia de a vinde bunurile comune pe durata ordinului. Modificările sunt inspirate din legile unde s-au făcut progrese semnificative în combaterea violenței asupra femeilor, fiind date ca exemple Spania și Danemarca.

ADVERTISEMENT

Abuzul digital, o altă problemă des întâlnită

Legat de abuzul digital, aici intră hărțuirea online, monitorizarea persoanei prin aplicații și publicarea de imagini (intime) cu victima pe rețelele de socializare sau în grupurile aplicațiilor de tip social media (WhatsApp, Telegram etc).

Încă o noutate semnificativă este faptul că agresorul își pierde temporar dreptul la proprietatea locuinței, căci legea recunoaște în primul rând siguranța victimei. Apoi, polițiștii trebuie să escorteze victima înapoi la locuință până la a se asigura că este în siguranță, după ce abuzatorul a intrat în vizorul organelor de anchetă. Legea de mai sus este în dezbatere la Camera Deputaților și pot fi depuse amendamente cu privire la conținutul ei până pe 10 noiembrie.

Val de cazuri de violență asupra femeilor în ultimii ani

În România au loc tot mai multe tragedii produse de violența împotriva femeilor, de la teroare în mediul online, hărțuire stradală și până la ce se poate mai rău: femicide. Ultimii ani au fost marcați de povești zguduitoare care au impus modificările care sunt făcute acum la legea care poate preveni o nouă crimă. Unul din cele mai scandaloase cazuri l-a reprezentat uciderea fostei concurente dintr-un show tv, , în plină zi, în cartierul Cosmopolis din Ștefănești (Ilfov).

Conform datelor oficiale ale , între 2017 și 2022 au fost raportate peste 217.000 de victime ale violenței domestice, tendința fiind una crescătoare. 55.206 cazuri au fost sesizate doar în 2022, comparativ cu 36.000 câte erau în 2017. Totodată, în primele luni ale anului 2023 s-au înregistrat aproape 23.600 de victime. În primele luni din acest an, 25 de femei au fost ucise de partenerii lor (iar aceste cazuri se numără printre cele despre care presa a putut afla).