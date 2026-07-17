Ce vor primi câștigătorii Cupei Mondiale de la FIFA! Există doar 2.026 de exemplare în întreaga lume

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Turneul final al Cupei Mondiale organizat de SUA, Canada și Mexic va rămâne în istorie ca fiind primul în care au participat 48 de echipe. Însă, FIFA nu s-a mulțumit cu atât și a venit cu încă o noutate destinată câștigătorilor competiției.

Câștigătorii Cupei Mondiale, premiu surpriză din partea FIFA

Pe lângă marele trofeu și medaliile de aur oferite în mod tradițional câștigătoarei Cupei Mondiale, la actuala ediție învingătorii se vor mai alege cu premiu. Este vorba de inele de campioni personalizate.

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Este o premieră pentru cea mai importantă competiție fotbalistă, iar modelul a fost preluat din marile competiții sportive din SUA. Acolo, câștigătorii din NBA, NFL, NHL sau MLB sunt recompensați cu astfel de inele.

Conform , va exista o ediție limitată de doar 2.026 de exemplare, care vor fi numerotate individual. Din acest total, 30 de inele vor fi primite de echipa care se va impune în finală, iar restul de 1.996 vor fi destinate fanilor care vor dori să aibă o amintire de neuitat de la acest turneu final.

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Cum vor arăta inelele campionilor

Pe una dintre fețele inelului va fi inscripționat trofeul Cupei Mondiale, în timp ce partea cealaltă va fi personalizată pentru a reflecta identitatea echipei câștigătoare. Fiecare inel va fi numerotat individual, personalizat și livrat cu propriul certificat de autenticitate.

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Imediat după încheierea finalei, căpitanul și selecționerul echipei câștigătoare vor primi inele temporare pentru a marca evenimentul. Fiecare dintre cele 30 de inele pentru câștigători va fi apoi personalizat înainte de a fi oferit oficial la o dată ulterioară.

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Donald Trump vine la finala CM 2026

În marea finală a Cupei Mondiale 2026 se vor întâlni reprezentativele Spaniei și Argentinei, ultimele câștigătoare ale Campionatului European și, respectiv, Copa America. , pe MetLife Stadium din New York/New Jersey.

, unul dintre cei mai experimentați arbitri europeni. El va fi ajutat de asistenții Tomaz Klancnik și Andraz Kovacic, tot din Slovenia, în timp ce rezerve vor fi Adham Makhadmeh și Mohammad Alkalaf din Iordania. În camera VAR se vor afla Bastian Dankert (Germania), Nicolas Gallo (Columbia) și Khamis Al Marri (Qatar).

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la marea finală a Cupei Mondiale 2026. Mai mult, el se va afla pe podium la final și va înmâna trofeul echipei câștigătoare.