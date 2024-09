Ce vor primi pensionarii acasă în săptămânile următoare. Se va rezolva o mare problemă

Casele de pensii vor emite, începând cu săptămâna viitoare, alte 170.000 de decizii de recalculare. Printre acestea se află deciziile care nu au fost livrate până acum, sau cele care au fost contestate pe motiv că au fost identificate erori de calcul.

170.000 de decizii vor pleca spre seniori

Așteptarea a luat sfârșit pentru mai mulți pensionari. Casele de pensii vor emite alte 170.000 de , începând cu săptămâna viitoare. Acestea vor ajunge la seniorii care, din diferite motive, nu le-au primit până acum, dar și la cei care au contestat-o pe motiv că au găsit .

„Aplicația este în curs de testare și, începând de săptămâna viitoare, vom emite deciziile de recalculare. Încercăm să plătim diferențele în luna octombrie și pentru luna septembrie”, a declarat pentru jurnaliști Angela Lazăr, director executiv adjunct la Casa de Pensii a Municipiului București.

Reprezentanții caselor de pensii susțin că pensionarii vin și cer o altă decizie din varii motive, nu numai din cauza faptului că au observat erori de calcul. Ei vin pentru că au văzut, la vecini, că au primit mai mulți bani.

„Sunt diferite argumente ale lor pentru care contestă decizia. Pornind de la “vecinul are pensia mai mare”, până la “doresc să-mi valorificați anii de liceu”, a declarat Laurențiu Țenț, director Casa Județeană de Pensii Bihor, potrivit stirileprotv.ro.

Noua lege are și modificări. Aceasta le impune pensionarilor să se prezinte doar o singură dată pe an să depună documentele care să ateste că deși s-au pensionat, încă lucrează. Până acum veneau de două, chiar de trei ori pe an.

„Anterior puteau să ceară recalcularea ori de câte ori doreau, dar noua lege spune că recalcularea drepturilor se face o singură dată în cursul unui an calendaristic, nu mai vine de două, trei ori în decursul unui an”, a declarat Mariana Șerbănescu, director executiv adjunct Casa de Pensii București.

Mai mult, au apărut și noi reglementări pentru cei care s-au mutat în străinătate, însă încasează pensii de la statul român. Ei trebuie să trimită casei de pensii un certificat de viață. Trebuie completat și expediat până la sfârșitul lunii martie pentru prima verificare și până în luna septembrie pentru a doua.

Mai mult, acest document trebuie să fie semnat de un reprezentant al casei de pensii din țara respectivă sau de un notar, doctor, consilier juridic ori de o asociație de români care are parteneriate încheiate cu instituțiile statului, potrivit sursei.