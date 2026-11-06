Ce „vrăji” a făcut Nuno Campos la Dinamo? Dezvăluiri tari din interior: ce a schimbat radical față de Kopic

ADVERTISEMENT

Nuno Campos (51 de ani) i-a luat locul în vară lui Zeljko Kopic. Planul clar pe care l-a avut pentru arhitectura echipei l-a ajutat să ajungă repede la rezultatele dorite, . Dinamo e prima în SuperLigă, cu 33 de puncte câștigate în 14 meciuri, unul peste campioana Universitatea Craiova. FANATIK a discutat cu un insider din fotbalul românesc apropiat de „câini” pentru a încerca să explice impactul pe care Nuno Campos l-a avut la Dinamo.

Principii clare pentru Nuno Campos. Jucătorii și conducerea l-au urmat din prima clipă

Campos a schimbat sistemul de joc și n-a avut nevoie să facă eforturi pentru ca grupul și conducerea să-i accepte metodele, asigură sursa FANATIK:

ADVERTISEMENT

„Nuno Campos are o idee foarte clară despre cum vrea să arate echipa, despre exprimarea ei. Tot clubul îl urmează. Toți cei care lucrează cu el, jucători și membri ai staff-ului, știu ce au de făcut. Se face înțeles foarte bine. Jucătorii au înțeles ce vrea. Are alt stil de abordare față de Kopic. Dinamo are antrenor bun, dar și material bun. Sunt jucători buni în lot, soluții și pe bancă. Nuno Campos a primit credit din partea conducerii. Jucătorii spun numai lucruri bune despre el, feedback-ul tuturor este pozitiv și în club, în baza relațiilor pe care și le-a creat deja”.

Cu ce e diferit Nuno Campos față de Kopic în relația cu jucătorii?

Croatul Kopic se baza pe repetițiile obsesive cu echipa de start, în . Pentru Campos, 11-le de meci se decide târziu, după ciclul săptămânal de pregătire. Și comunicarea cu jucătorii, dar și cu șefii este diferită.

ADVERTISEMENT

„De exemplu, la Kopic se cam știa primul 11 cu mult timp înainte de meci, cu zile bune în avans. La Nuno, abordarea e diferită. Se lucrează bine și pe latura umană a lucrurilor, să zicem așa. E corect cu toată lumea, nu se simte nimeni rezervă sau titular, indiferent de statut. La portughezi nu prea există așa ceva. Și asistenții lui sunt importanți, încearcă și ei să comunice cu cei care nu joacă, să explice. Școala asta portugheză e diferită, de aia și sunt așa apreciați peste tot. Au latura umană foarte bine dezvoltată. Nuno are principii clare, nu prea se abate.

ADVERTISEMENT

Să zicem că pe Kopic era mai greu să-l mulțumești, voia jucători scumpi, cu salarii mari, cu experiență, mergea mai greu pe un jucător tânăr. Nuno acceptă mai ușor propunerile care i se fac. Vrea să dezvolte jucători, să le dea șanse tuturor. Vrea să primească toată lumea minute. Vezi și din ceea ce face că știe când să-i scoată, când să trimită pe cineva de pe bancă. Aici e cheia, la gestionarea grupului. Ia decizii corecte și în timpul meciurilor. Nu vezi fețe triste. Asta e calitatea lui, clar! Știi ce joacă, 4-4-2, sistem care îi făcea pe mulți să fie sceptici. Dar a dat rezultate”, a spus insiderul pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Planul înlocuirii lui Kopic a fost pregătit cu luni de zile înainte

Decizia rupturii de Kopic i-a luat prin surprindere pe suporterii dinamoviști în vară, dar între el și conducere lucrurile erau clare. Relația ajunsese într-un punct tensionat, așa că părțile au preferat separarea. Varianta Nuno Campos a fost accesată cu mai mult timp înainte ca ea să devină realitate.

„Cei de la Dinamo au simțit că ceva nu mai funcționa cu Kopic, să zicem că se consumase relația. Devenise clar că trebuie să se reorienteze. Au discutat cu Nuno cu câteva luni înainte. Există o structură în club, se analizează bine deciziile. Nu se aruncă, sunt calculați. Arată bine Dinamo, a club sănătos”, a explicat sursa FANATIK, apoi a concluzionat:

ADVERTISEMENT

„Este de apreciat ce face Nuno Campos, are o idee clară, e stăpân pe el și pe deciziile pe care le ia. Îl vezi și la interviuri. A încercat Șumudică un conflict, dar l-a gestionat bine. E diplomat, știe să calmeze spiritele. Un antrenor chiar foarte bun pentru ceea ce vrea să devină Dinamo”.