Ce vrea Donald Trump de la România. Monica Tatoiu ”l-a citit” pe liderul de la Casa Albă: ”Iubesc trădarea, dar îl urăsc pe trădător. Îl înțeleg, și eu gândesc la fel”

Al doilea mandat al președintelui Donald Trump la Casa Albă a început în forță și se anunță deja a fi unul fără precedent. În doar șase săptămâni de la învestire, Trump s-a dovedit un șef de stat imprevizibil, care tratează politica externă după regulile unei corporații globale în care el are o poziție dominantă. Și totuși, unde se situează și cum ar trebui să se poziționeze România în acest context nou?

Monica Tatoiu, despre Donald Trump: ”Va schimba granițele economice, în funcție de interesele Americii”

Monica Tatoiu cunoaște regulile de business și e de părere că România este nepregătită să joace acest rol, pe care, din păcate, nici nu-l cunoaște. Cu o clasă politică mai degrabă mediocră, țara noastră are șanse mici să fie privită de Donald Trump ca un partener egal de discuții. Atât de mult lăudata ”poziție geo-strategică” nu mai reprezintă un avantaj, în condițiile în care rmează să se schimbe în viitorul apropiat.

ADVERTISEMENT

Femeia de afaceri crede că, pentru Trump, totul se reduce la business. România poate deveni interesantă pentru președintele american doar dacă .

”Trump nu mai este interesat nici de Marea Baltică, nici de Marea Neagră. Trump are nevoie de parteneri comerciali. El judecă politica ca pe un business. Și eu îl înțeleg, că și eu gândesc la fel. Și atunci, el are nevoie în România, probabil, de niște capete de pod. România avea contacte foarte bune cu China. România are contacte foarte bune cu Turcia. Avem rădăcini în domeniul ăsta. România este la doi pași de Balcani, unde ar putea fi următorul conflict major. Ăla e periculos. Și atunci îi trebuie un om care să fie intermediar în dezvoltarea relațiilor lui comerciale. Eventual și niște relații bune cu Serbia. Pentru că interesele sunt mari pe culoarul care leagă zona Adriatică de Drumul Mătăsii.

ADVERTISEMENT

În România, eu cred că vor veni britanicii, care sunt singurii aliați reali în care administrația Trump are încredere și nu va fi lăsată România pe mâna francezilor, cum a fost până acum, sau a nemților, nici nu se pune problemă, sau a italienilor. Ci vor veni britanicii și vor avea grijă de zona asta, cum au avut grijă de Orientul Mijlociu când s-a creat statul Israel. Cu pierderi colaterale. Nu va putea în patru ani de zile, cât are mandatul, să schimbe granițele fizice. Dar va schimba granițele economic. În funcție de interesele Americii. Și mi se pare corect ce face”, a declarat Monica Tatoiu pentru FANATIK.

Resursele naturale ale României, interesante pentru marile puteri

Problema cea mai mare a României este că nu se poate baza pe o diplomație puternică, crede femeia de afaceri. Nu există oameni care să fie capabili să facă față unei negocieri dure, fără să cedeze resursele pe care țara noastră încă le deține. Monica Tatoiu e convinsă că acestea reprezintă o miză importantă pentru marile corporații, iar pericolul este să le cedăm pe nimic.

ADVERTISEMENT

”Noi nu mai avem diplomație, deloc. Tot ce înseamnă diplomație, care a fost creată de Ceaușescu, bună sau rea, dar noi am avut clauza națiunii celei mai favorizate, pentru că diplomații noștri au știut și economie. Acum nu mai avem nimic, decât resurse minerale, gaze, apă și sare. Care trebuie cumpărate cât mai ieftin posibil. Și eu nu sunt pro-Putin”, a mai explicat femeia de afaceri.

ADVERTISEMENT

Monica Tatoiu e de părere că Donald Trump e mult prea preocupat de relația cu marile puteri, pentru a acorda prea multă atenție României. Ea crede că președintele american încearcă să câștige încrederea lui Vladimir Putin pentru a-i strica relația acestuia cu China, care este, de fapt, marea amenințare pentru America.

Monica Tatoiu crede că Trump nu are încredere în români: ”Imaginea e că aici se trădează la greu”

În acest context, România poate să se apropie de Statele Unite doar dacă dovedește că este un partener de încredere. Adică unul care să nu trădeze și să se țină de cuvânt, atunci când își ia un angajament.

”Trump vrea să decupleze Rusia de partea asiatică, unde el trebuie să înceapă războiul. Și Rusia aliată cu China e nasol. Atunci decuplăm Rusia de China. Nu știu dacă o să iasă. Asta e problema. Are prea puțin timp și e prea grăbit.

Ideea este următoarea, eu am spus de doi ani. Salvarea este individuală. Nu salvăm România. Toată problema este să n-ajungă rușii la gurile Dunării și Trump a înțeles chestia asta și nu o să-i lase. Trump trebuie să fie un bun businessman. Dar bun businessman nu înseamnă yes-man.

(România, n.r.) trebuie să fie un partener cu care să poată să negocieze. Care să fie onorabil în business. Onoarea în business înseamnă că poți să-ți strângi mâna și să nu ai nevoie de contract și să nu trădezi. Or, la ora asta, imaginea americanilor este că aici se trădează la greu. E suficient să se împingă pe masă un plic cu ceva și gata, s-a rezolvat. Or, am nevoie de trădare, iubesc trădarea, dar disprețuiesc pe trădător. Și la noi nu există niciunul (care să nu trădeze, n.r.). Acesta este marele pericol”, a mai declarat Monica Tatoiu.