Ce vrea Gică Hagi de la Ianis Hagi: „Asta trebuie să facă la echipa națională”

În conferința de presă în care a fost prezentat oficial în calitate de selecționer al României, Gică Hagi a vorbit și despre Ianis Hagi. Ce vrea „Regele” de la fiul său la echipa națională
Bogdan Ciutacu, Cristi Coste, Cristian Măciucă
20.04.2026 | 14:19
Gică Hagi (61 de ani) este noul selecționer al României! Unul dintre fotbaliștii pe care se va baza cu siguranță „Regele” este nimeni altul decât fiul său, Ianis Hagi (27 de ani). La conferința de presă de prezentare, antrenorul a avut un mesaj clar pentru fotbalistul de la Alanyaspor, care este și unul dintre căpitanii „tricolorilor”.

Gică Hagi are așteptări mari de la Ianis Hagi la echipa națională a României

Gică Hagi a intrat în pâine ca selecționer al României. „Regele” va debuta pe banca primei reperzentative pe 2 iunie, la amicalul cu Georgia. Printre subiectele abordate la conferința de presă de prezentare, fostul manager tehnic de la Farul a vorbit inclusiv de staff-ul tehnic pe care îl va avea, dar și ce așteptări are de la fiul său Ianis Hagi. „Decarul” celor de la Alanyaspor a fost unul dintre căpitanii echipei naționale în mandatul regretatului Mircea Lucescu.

„Vom clarifica, bineînțeles că voi încerca să păstrez oamenii care sunt, am vorbit deja, nu am definitivat încă, săptămâna asta o să știm lucrurile clar. Nu mi-a dat nimeni mesaj, mesajele de acum încolo să vină, nu era clar până acum, voi vorbiți de două luni.

Ianis ce să zică, el acum vede că am semnat, de acum înainte vorbim. Ianis face parte din criteriul 1, jucător experimentat, a jucat la U21, a jucat la Euro, sper să mă ajute și pe mine cum i-a ajutat pe cei dinaintea mea, sper să vedem, e unul dintre căpitanii echipei, e un jucător experimentat. 

Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar...
Digi24.ro
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile

Asta trebuie să facă la echipa națională. E un jucător ca toți ceilalți, trebuie să se comporte ca toți ceilalți, azi unul, mai e altul să facă diferența, presiunea o să o avem cu toții, trebuie să facem față, să câștigăm. Dacă o să câștigăm, o să vă împăcăm”, a transmis Gică Hagi, la conferința de prezentare.

ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus
Digisport.ro
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"

Primele meciuri oficiale ale României vor fi în toamna lui 2026

Pe lângă amicalele din luna iunie, Gică Hagi știe și când va disputa primele meciuri oficiale în calitate de selecționer al României. „Tricolorii” fac parte din grupa a 4-a din Liga B și vor întâlni trei adversare tari: Suedia și Bosnia & Herțegovina, care sunt calificate la CM 2026, și Polonia, care a jucat barajul. Meciurile, programate în următoarea ediție de Nations League, se vor disputa în această toamnă, între 25 septembrie şi 17 noiembrie.

  • 53 de selecții și 8 goluri are Ianis Hagi la echipa națională a României
  • 1 turneu final are fiul „Regelui” jucat cu „tricolorii”, Euro 2024
Care este obiectivul principal pe care Hagi îl are la națională. E obligatoriu...
Fanatik
Care este obiectivul principal pe care Hagi îl are la națională. E obligatoriu să facă asta
Ce condiție a pus Gică Hagi ca să vină la națională. Asta le-a...
Fanatik
Ce condiție a pus Gică Hagi ca să vină la națională. Asta le-a cerut șefilor de la Federație: „Mentalitate de învingător, calitatea numărul 1”
Ce vrea să facă, de fapt, Hagi la națională. Strategie pe 5 puncte...
Fanatik
Ce vrea să facă, de fapt, Hagi la națională. Strategie pe 5 puncte – sistemul de joc și ce sunt obligați jucătorii să arate la națională
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
