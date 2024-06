Ce vrea, în mare secret, Daniel Pavel de la soția lui, Ana! E prima oară când o spune public, și ea a rămas mască! Exclusiv

Prezenți la petrecerea Viva!, Daniel Pavel și Ana au mărturisit reporterului FANATIK ce își doresc unul de la celălalt. Dar au făcut dezvăluiri pe care, până acum, nu și le-au făcut în cuplu, niciodată.

Daniel Pavel de la Survivor și soția lui Ana, micile regrete de după nuntă

Acum câteva săptămâni, Daniel Pavel, prezentatorul Survivor și Ana au devenit soț și soție. Iar emoțiile au fost pe măsură cu atât mai mult cu cât nunta a adunat peste 400 de persoane și a fost un efort organizatoric uriaș.

ADVERTISEMENT

”Nu am exersat semnătura ca doamna Pavel. Am făcut-o direct, în fața ofițerului de stare civilă (râde, n. red.). Dar eu am și un scris caligrafic”, ne-a povestit Ana despre primul moment cu emoții înainte de a deveni doamna Pavel.

”I-am ghidat eu mâna, apoi a făcut-o mai frumoasă decât aș putea să o fac eu”, a ținut să precizeze, amuzat, prezentatorul Survivor România. Apoi, ne-au dezvăluit ei, au venit momentele mai grele. Frumoase, dar, explică ei, au rămas și cu mici regrete.

ADVERTISEMENT

”La nuntă a fost greu faptul că timpul s-a comprimat și nu am reușit să interacționez cu toată lumea cu toată lumea cu care aș fi vrut. Din păcate nu am reușit să facem poze cu toată lumea, iar ăsta este marele meu regret. Dar sper că a fost frumos și pentru ei și că nu s-a supărat nimeni”, ne-a spus Ana.

”Din punctul meu de vedere, să armonizăm energiile a patru sute de oameni, să îi ținem până la răsăritul soarelui pe lacul Snagov a fost formidabil. Am reușit să ne distrăm, să avem grijă, să ne facem treaba ca amfitrioni, a fost greu, dar am reușit”, explică și Daniel Pavel.

ADVERTISEMENT

Daniel și Ana pregătesc luna de miere

După nuntă, de obicei, se pleacă și în luna de miere. În cazul lui Daniel Pavel și Ana, luna de miere se mai lasă așteptată. Nu mult, dar, totuși, vorbim de câteva săptămâni. E adevărat, prezentatorul Survivor vrea ca totul să fie perfect și pus la punct pentru acel moment important al relației lor.

”Acum facem pregătiri pentru luna de miere. Momentan suntem în perioada trestie de zahăr pentru că venim din Dominicană”, explică Daniel Pavel. ”În luna august sau septembrie o facem. Dar acum vrem să ne relaxăm, să mergem undeva la munte, să nu auzim de nimeni, să închidem telefoanele, dacă se poate… Să scăpăm de stres și de tot ce a însemnat pentru el Survivor, post-Survivor, organizare nuntă, nuntă…”, precizează soția lui, Ana.

ADVERTISEMENT

Ce vrea, în mare secret, prezentatorul Survivor de la soția lui

Pentru FANATIK, Daniel Pavel și Ana au vorbit despre ce își doresc unul de la celălalt. Dar condiția a fost să nu fi discutat, până acum, despre asta. Iar cei doi s-au conformat, după câteva priviri încurcate de la unul la celălalt.

”Tot ce i-am cerut vreodată mi-a oferit. Mi-e greu să cer ceva… Întreabă-l ăpe el primul”, spune, diplomată, Ana. Iar el, trăgând aer în piept, dar atent la fiecare grimasă, fiecare emoție oglindită pe figura frumoasei sale soții… a început să turuie.

”În mod clar, cred că am trecut în acești aproape trei ani prin toate etapele de cerere și ofertă. Dar în momentul acesta, ar fi nivelul următor. Lună de miere plus partea de mamă.

Ca mămică să fie exact cum e ea, să nu se schimbe. O fetiță vreau, că am un băiat. Și cred că un decupaj al Anei ar face lumea mai bună”, ne-a spus Daniel Pavel, strângându-i mâna soției sale la fel cum o face un adolescent îndrăgostit.

Iar Ana, ca un avocat bun și o actriță care știe să se replieze, i-a dat o replică pe măsură. ”Dacă tot mi-ai dat-o la fileu așa cum nu ai făcut-o niciodată îți zic și eu ce îmi doresc de la tine. O fetiță (râd amândoi, n. red.)”, a spus Ana, spre ușurarea lui Daniel Pavel care aștepta cu emoție răspunsul ei.

Ana, soția lui Daniel Pavel, aventuri în Dominicană

în Republica Dominicană, la Survivor. Și, dacă tot a fost acolo, normal că a fost curioasă să afle cât de dificile sunt probleme de îndemnânare, cele de final de traseu. Și, povestește ea râzând, a și testat câteva.

”Nu am făcut niciun traseu întreg, nu am avut curajul. Nu sunt capabilă să fac asta, sunt foarte slabă, nu fac sport, nu sunt antrenată pentru așa ceva. Dar am încercat niște finaluri de meci. La probele de îndemânare mă descurc aproape la fel ca și concurenții. Am câștigat unele și contra lui Daniel”, ne-a spus, râzând, Ana.

”Sunt anumite finaluri, exact cum s-a văzut la Survivor, în care fetele se descurcă mai bine. Chiar dacă ajungeau mai târziu, câștigau. Exact așa și în situația noastră, depinde de final”, a precizat și Daniel Pavel.

Când vine vorba de concurenți însă, Ana a precizat că, pentru finală, nu a avut favoriți. Nu de altceva, dar cel care ar fi fost preferatul ei s-a accidentat înainte de a ajunge în finala Survivor România. ”Anul acesta nu am avut concurenți favoriți…

Acum doi ani, când a participat Delea, am și spus public, cu el am ținut. Anul acesta s-a accidentat și nu am avut cum să țin cu el în finală. Iar Zanni e Zanni, ții sau nu cu el, el e acolo”, ne-a mai spus Ana, soția lui Daniel Pavel.

Ce spune Daniel Pavel despre câștigătorul Survivor România, Zanni

Daniel Pavel a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, și despre Zanni. Iar schimbarea lui, precizează prezentatorul Survivor România All Stars este una vizibilă. Și nu, nu ar fi fost o strategie, mai spune Daniel, semn că în plan personal de la prima victorie din Survivor până la finala câștigată la All Stars.

”Schimbarea lui Zanni e vizibilă, e extraordinară. Chiar am comentat-o și cu echipa de producție. Era reală schimbarea, când se stingeau camerele, Zanni rămânea la fel, ăsta era omul. Săritor, bun… Fără să fie o strategie. O schimbare, repet, de proporții”, a mai spus Daniel Pavel.