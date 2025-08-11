Ce vrea Putin de la întâlnirea cu Trump din Alaska. Dezvăluirile Financial Times

Putin are speranțe mari de la întâlnirea cu Trump din Alaska ce urmează să aibă loc pe 15 august. Publicația Financial Times prezintă principalele dorințe ale liderului de la Kremlin în ceea ce privește posibila pace din Ucraina.

Ce vrea Putin de la întâlnirea cu Trump din Alaska

Puțini știu că , mai ales pentru Kremlin. În urmă cu trei secole, Rusia a vândut Alaska către Statele Unite ale Americii, pe timpul împăratului Alexandru al II-lea. Tranzacția a fost una fără probleme, însă evenimentul stă și acum dovadă că granițele naționale nu sunt bătute în cuie și că orice bucată de pământ poate deveni monedă de schimb pentru putere.

Analiștii susțin că nici victimele de pe câmpul de luptă și nici constrângerile financiare nu îl pot obliga pe Vladimir Putin să renunțe la pretențiile sale teritoriale. Cu toate acestea, pe Putin îl interesează să mențină relații calde cu Trump, existând teama ca nu cumva liderul american să „schimbe foaia”.

„Putin nu are niciun stimulent să oprească războiul chiar acum. Ceea ce contează pentru el este să-i mențină atenția lui Trump”, a spus Alexandra Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie Rusia Eurasia pentru .

Cum se poate modifica parscursul războiului

Având această atitudine, Moscova riscă mult cu SUA, lucru de care și-a dat seama și Trump. Deși la preluarea mandatului a spus că va pune capăt războiului din Ucraina rapid, liderul de la Casa Albă a devenit pe parcurs frustrat și chiar a spus public cât de „amabil” este Putin să atace Ucraina în timp ce spune Americii că vrea să se oprească vărsarea de sânge.

Din dorința de a înăbuși violențele și cu speranța că Putin va fi descurajat, Trump a permis transferuri mai importante de arme către Kiev. Mai mult, a amenințat că va aplica tarife vamale Indiei la cumpărarea de petrol rusesc.

Spiritele s-au calmat , miercurea trecută. În loc de mai multe probleme pentru Kremlin, dat fiind și termenul impus de Trump, s-a stabilit această întâlnire care se anunță a fi istorică, mai ales de la ultima întâlnire cu un lider american din 2007, când Putin s-a întâlnit cu George W. Bush.

Cine câștigă, de fapt, în urma reuniunii din Alaska

Această întâlnire semnifică și faptul că atât Trump, cât și Putin, au ajuns să fie „puși la colț”, după cum explică Sam Greene, profesor de politică rusă la King’s College London.

Potrivit expertului, Putin nu avea de gând să anunțe niciodată acordul conform calendarului stabilit de președintele SUA tocmai pentru a nu arăta slăbiciune sub presiune, iar Trump spera să nu impună iar sancțiuni care să se dovedească a fi ineficiente.

„Faptul că Putin merge în SUA nu ca prizonier, că a trecut de la un subiect de frustrare la cineva binevenit și că întâlnirea are loc fără ucraineni și europeni – toate acestea reprezintă o victorie diplomatică”, a adăugat Greene.

Cât privește faptul că președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, nu va participa la întâlnirea celor doi, acest lucru reprezintă un succes politic pentru Putin, mai ales că, spre deosebire de adversarul său, el poate încheia un acord în favoarea Rusiei, după cum explică Andrei Kozyrev, un fost ministru de externe rus.