News

Ce vrea Putin de la întâlnirea cu Trump din Alaska. Dezvăluirile Financial Times

Întâlnirea lui Trump cu Putin din Alaska promite să îi îndeplinească unele dorințe liderului rus, însă nu să și încheie războiul
Raluca Alexe
11.08.2025 | 08:30
Ce vrea Putin de la intalnirea cu Trump din Alaska Dezvaluirile Financial Times
SPECIAL FANATIK
Ce vrea, de fapt, Putin în urma întâlnirii cu Trump din Alaska / sursa: Hepta

Putin are speranțe mari de la întâlnirea cu Trump din Alaska ce urmează să aibă loc pe 15 august. Publicația Financial Times prezintă principalele dorințe ale liderului de la Kremlin în ceea ce privește posibila pace din Ucraina.

ADVERTISEMENT

Ce vrea Putin de la întâlnirea cu Trump din Alaska

Puțini știu că locul ales de cei doi lideri este unul cu o semnificație aparte, mai ales pentru Kremlin. În urmă cu trei secole, Rusia a vândut Alaska către Statele Unite ale Americii, pe timpul împăratului Alexandru al II-lea. Tranzacția a fost una fără probleme, însă evenimentul stă și acum dovadă că granițele naționale nu sunt bătute în cuie și că orice bucată de pământ poate deveni monedă de schimb pentru putere.

Analiștii susțin că nici victimele de pe câmpul de luptă și nici constrângerile financiare nu îl pot obliga pe Vladimir Putin să renunțe la pretențiile sale teritoriale. Cu toate acestea, pe Putin îl interesează să mențină relații calde cu Trump, existând teama ca nu cumva liderul american să „schimbe foaia”.

ADVERTISEMENT

„Putin nu are niciun stimulent să oprească războiul chiar acum. Ceea ce contează pentru el este să-i mențină atenția lui Trump”, a spus Alexandra Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie Rusia Eurasia pentru Financial Times.

Cum se poate modifica parscursul războiului

Având această atitudine, Moscova riscă mult cu SUA, lucru de care și-a dat seama și Trump. Deși la preluarea mandatului a spus că va pune capăt războiului din Ucraina rapid, liderul de la Casa Albă a devenit pe parcurs frustrat și chiar a spus public cât de „amabil” este Putin să atace Ucraina în timp ce spune Americii că vrea să se oprească vărsarea de sânge.

ADVERTISEMENT
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii...
Digi24.ro
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat

Din dorința de a înăbuși violențele și cu speranța că Putin va fi descurajat, Trump a permis transferuri mai importante de arme către Kiev. Mai mult, a amenințat că va aplica tarife vamale Indiei la cumpărarea de petrol rusesc.

ADVERTISEMENT
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digisport.ro
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere

Spiritele s-au calmat în urma vizitei trimisului special american Steve Witkoff la Moscova, miercurea trecută. În loc de mai multe probleme pentru Kremlin, dat fiind și termenul impus de Trump, s-a stabilit această întâlnire care se anunță a fi istorică, mai ales de la ultima întâlnire cu un lider american din 2007, când Putin s-a întâlnit cu George W. Bush.

ADVERTISEMENT

Cine câștigă, de fapt, în urma reuniunii din Alaska

Această întâlnire semnifică și faptul că atât Trump, cât și Putin, au ajuns să fie „puși la colț”, după cum explică Sam Greene, profesor de politică rusă la King’s College London.

Potrivit expertului, Putin nu avea de gând să anunțe niciodată acordul conform calendarului stabilit de președintele SUA tocmai pentru a nu arăta slăbiciune sub presiune, iar Trump spera să nu impună iar sancțiuni care să se dovedească a fi ineficiente.

„Faptul că Putin merge în SUA nu ca prizonier, că a trecut de la un subiect de frustrare la cineva binevenit și că întâlnirea are loc fără ucraineni și europeni – toate acestea reprezintă o victorie diplomatică”, a adăugat Greene.

Cât privește faptul că președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, nu va participa la întâlnirea celor doi, acest lucru reprezintă un succes politic pentru Putin, mai ales că, spre deosebire de adversarul său, el poate încheia un acord în favoarea Rusiei, după cum explică Andrei Kozyrev, un fost ministru de externe rus.

PSD decide azi dacă iese sau nu de la guvernare. Nemulțumirile social-democraților au...
Fanatik
PSD decide azi dacă iese sau nu de la guvernare. Nemulțumirile social-democraților au atins culmi înalte, atât central, cât și local
Barem română, bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, conform edu.ro și Ministerul Educației. Cum...
Fanatik
Barem română, bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, conform edu.ro și Ministerul Educației. Cum se rezolvau, de fapt, subiectele la limba și literatura română pentru BAC 2025
Masacru în Ecuador. Opt oameni au fost împușcați mortal într-un club de noapte
Fanatik
Masacru în Ecuador. Opt oameni au fost împușcați mortal într-un club de noapte
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Slăbiciunea lui N'Doye pentru Andra l-a împins la un gest incredibil: 'A venit...
iamsport.ro
Slăbiciunea lui N'Doye pentru Andra l-a împins la un gest incredibil: 'A venit și a spus'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!