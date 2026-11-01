Ce vrea să facă Denis Alibec după ce pune ghetele în cuie. Fotbalistul știe ce carieră va urma

ADVERTISEMENT

Are o carieră frumoasă la Farul Constanța, însă Denis Alibec a dezvăluit ce vrea să facă după ce pune ghetele în cuie. Renumitul fotbalist are două direcții spre care ar vrea să se orienteze în viitorul apropiat, business și antrenorat.

Planurile lui Denis Alibec după retragerea din fotbal

Denis Alibec (35 ani) se numără printre atacanții cei mai cunoscuți din România. Fotbalistul care are contract cu Farul Constanța are parte de o perioadă excelentă atât în carieră, cât și în planul personal. În urmă cu mai puțin de o lună a devenit părinte pentru prima oară alături de superba sa soție, Anca Surdu.

ADVERTISEMENT

Blondina, care a fost gimnastă de performanță, a dat naștere unei fetițe. Bebelușul a primit un . Se numește Aria Maria, nașterea venind la scurtă vreme după ce vedeta pe social media. Fosta sportivă a dezvăluit etapele prin care a trecut.

De când i s-a născut primul copil viața fotbalistului s-a schimbat complet. Deja știe ce vrea să facă după ce va agăța ghetele în cuie. A povestit că iubește să lucreze cu cei mici și astfel, ar putea să se îndrepte spe antrenorat. Însă, acesta nu este singurul plan pe care mizează la ora actuală atacantul celor de la Farul Constanța.

ADVERTISEMENT

„Aș vrea să devin om de afaceri, îmi place mult ideea, chiar vreau să mă apuc acum de ceva și sper să meargă bine. Vreau să joc încă fotbal, acum vom vedea ce va fi. Mă voi axa și pe partea de antrenorat. Îmi place să fiu în preajma copiilor, îmi place să le dau sfaturi, chiar dacă unii nu prea ascultă. Încerc să îi învăț ce am greșit eu și să își dea seama că fără muncă nu ai cum să ajungi sus”, a mărturisit Denis Alibec, relatează . În schimb, jucătorul nu se gândește să se retragă prea curând din fotbal, având încă multe lucruri de demonstrat.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec, pregătit să revină pe teren

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal l-a suspendat pe Denis Alibec timp de 3 etape. Motivul sancțiunii a venit după meciul cu Dinamo, în urma conflictului violent pe care l-a avut cu scoțianul Danny Armstrong. Disputa celor doi a avut loc în pauza partidei, încheiată cu scorul de 4-0 pentru dinamoviști. Fotbalistul lui Farul Constanța a stat departe de pasiunea sa și a fost nevoit să achite o amendă în valoare de 6.000 de lei. Atacantul a lipsit de la meciurile cu Petrolul Ploiești, Universitatea Craiova și Oțelul Galați. Suspendarea a fost ispășită în cele din urmă și este la un pas să se întoarcă pe teren.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil sportivul va reveni în lotul constănțenilor pentru următoarea deplasare. Mai exact, este vorba de meciul cu FC Voluntari, care este programat pe 2 noiembrie. Partida se joacă de la ora 17:30, fiind găzduită de echipa antrenată de Florin Pîrvu. Clubul dobrogean începe meciul din etapa a 14-a din Superliga cu statutul de ușoară favorită.