„Ce vrei? Vezi-ți de treaba ta!”. Gigi Becali, dat afară cu forța din vestiarul FCSB chiar de adversarul de azi

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U Cluj și FCSB se înfruntă în epilogul etapei a 14-a din SuperLiga. Partida de pe Cluj Arena are loc luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30. Înaintea duelului, Gigi Becali (68 de ani) a rememorat episodul din 2009, când l-a demis pe Cristiano Bergodi (62 de ani), actualul antrenor al „șepcilor roșii”.

Gigi Becali, dat afară din vestiar de Cristiano Bergodi! Dezvăluiri despre scandalul din 2009

echipă antrenată de Cristiano Bergodi. Înainte duelului cu vicecampioana României, latifundiarul din Pipera și-a amintit controversatul episod din septembrie 2009. chiar în vestiarul echipei, în timpul pauzei meciului cu Sheriff Tiraspol, din grupele Europa League.

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Nemulțumit de evoluția fotbaliștilor săi, Becali a coborât la cabine pentru a le transmite un mesaj. Intervenția sa nu a fost deloc pe placul italianului, care i-a cerut să iasă din vestiar.

„Eu m-am dus în vestiar. Jucam cu Sheriff Tiraspol și m-am dus la pauză în vestiar să spun ceva. Bergodi: ‘Ce, ce, care e treaba ta? Pleacă de aici!’ Am plecat frumos, ‘Bine, mă, am plecat, hai, la revedere!’ El zicea să îmi văd de treaba mea. Țipa de nebun.

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Nu i-am zis nimic atunci. Am plecat frumos. M-am dus în lojă și am zis ‘Mâine să nu se mai prezinte, nu are ce căuta’. ‘Stai, că era nervos, că nu știu ce…’ Ce, mă? Mă fac eu de râs în fața la toată echipa? Eu cine mai sunt? Eu sunt glugă de coceni? Lumea a înnebunit! Ce democrație? Eu sunt patron, îți dau banii? Ție să îți vorbească acum un jurnalist în nas, ‘Păi ieși afară, mă!’ Dacă ești antrenor ai statut special? Ai statut special că ai salariul mai mare 20-30 de mii”, a dezvăluit latifundiarul din Pipera.

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Becali nu l-a iertat pe Bergodi și l-a concediat

Gigi Becali a reamintit episodul cu Bergodi în contextul în care la Rapid e scandal din cauza . Finanțatorul roș-albaștrilor a transmis că nu ar fi acceptat un asemenea comportament din partea niciunui tehnician, indiferent de numele sau performanțele sale.

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„Că era nervos, că să îl iert… Nu iert, mă, nimic. Hai, afară! Mi-a zis ‘Ce vrei? Ce vrei? Vezi-ți de treaba ta!’ Am ridicat mâna, am zis salutare și am început să râd. M-am dus în lojă și am transmis ca de mâine să nu mai calce. Sunt idiot? Dacă sunt idiot, mai bine nu mai trăiesc. Te iei de copilul meu și vrei să lucrezi la mine? Te iei de copilul meu, îl batjocorești și apoi vrei să îți dau salariu? Du-te, bă, de aici! Ești nebun? Pleacă, mă, acasă! Nu am nevoie nici de Rapid, nici de Steaua. La revedere! Putea să fie Mourinho! Putea să fie Putin! La revedere!”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.