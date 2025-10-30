“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc a avut parte de un nou episod controversat după finalul meciului Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Gigi Becali s-a amuzat în direct pe seama conflictului iscat în tabăra oltenilor și a spus ce șanse au, de fapt, la titlu.

Fierbe Bănia după ce Universitatea Craiova a venit acasă cu doar un singur punct din confruntarea cu Metaloglobus, ultima clasată. Fanii s-au revoltat puternic după ce „leii” lui Mirel Rădoi n-au izbutit să câștige în etapa a 14-a.

După ce finul său , Gigi Becali a ținut să spună că nu înțelege atitudinea suporterilor Craiovei, dat fiind faptul că echipa lor este și în cupele europene și aproape de prima poziție din clasament. Totuși, patronul FCSB nu le dă șanse la titlu oltenilor.

„Finul era împăciuitor. Dar ce vor ăia până la urmă? Că niciodată n-au fost în situație de cupele europene și la un punct de loc întâi… Ce vor ei? Nu înțeleg ce vor ei. Joacă, nu joacă, sunt în cupele europene. Titlul, îl vor, dar pofta-n cui!”, a spus inițial Gigi Becali.

Gigi Becali și-a refăcut strategia la FCSB. „Doar la asta mă gândesc!”

, Gigi Becali are din nou motive de bucurie. Latifundiarul din Pipera este convins acum că echipa sa va ajunge în play-off fără probleme și se gândește doar la un nou trofeu de campioană a României „Eu nu mă gândesc la nimic altceva, decât la titlu!”, a mai spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.