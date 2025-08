Ce whisky se bea la Camera Deputaților. Achiziție spectaculoasă de „spirtoase premium” și vin românesc la Parlament

Camera Deputaților are prevăzută în buget o sumă de peste 10.000 de euro pentru achiziția de băuturi „spirtoase premium” și vin românesc pentru acest an. Sumele apar în planul anual de achiziții publice, aprobat la începutul acestui an. Tot acolo, instituția a alocat

Ce whisky se bea la Camera Deputaților

Camera Deputaților are aprobată, prin planul anual de achiziții publice, achiziția de spirtoase premium și vin românesc. Achizițiile ar fi trebuit să aibă loc în luna mai și să fie finalizate în luna iunie, însă ele nu apar încă pe platforma SEAP.

Suma alocată depășește pragul de 10.000 de euro. Mai exact, este vorba de 35.000 de lei, suma alocată pentru achiziția de „băuturi spirtoase premium”, și alți 27.000 lei pentru achiziția de vin românesc.

Din detaliile prezentate în PAAP-ul pe 2025 aflăm că este vorba de achiziția a 50 de sticle de alcool pentru prețul de 700 lei sticla. Suma este una considerabilă, și permite achiziționarea unor băuturi de calitate. Presupunând că este vorba de whisky, cu 700 lei pe sticlă, instituția publică a putut achiziționa Glenfiddich, single malt, învechit timp de 18 ani, Macallan, învechit timp de 12 ani în butoaie de lemn de cireș, Cardhu de 18 ani, ba chiar un Lagavulin, vechi de 16 ani, dublu maturat sau chiar un Single Malt Dalmore, vechi de 15 ani.

În ceea ce privește achiziția de vin românesc, se menționează cumpărarea a 150 de fiole de vin cu prețul de 180 lei pe sticlă. Suma este suficientă pentru achiziția vinurilor din gamele de lux ale cramelor din România. O simplă consultare a ofertelor online disponibile pe cea mai mare platformă comercială vedem că, pentru suma de 180 lei, Camera Deputaților putea să achiziționeze un vin de vinoteca Murfatlar, Pinot Noir din 1992 sau Riesling Italian de la Cotnari, din anul 1986.

De asemenea, pentru aceeași sumă putea fi achiziționat un Cuvee Uberland de la Recaș sau un vin roșu din Oltenia, Oprișor Smerenie, cu prețul de 173 lei.

Camera Deputaților a mai cumpărat (achiziția apare ca finalizată în luna aprilie) și 20 de seturi de „pahare premium” cu prețul de 2.000 lei pe bucată. Astfel, suma totală a ajuns la 40.000 lei, mai mult decât pe a dat pe whisky.

Cel mai probabil aceste băuturi nu au fost achiziționate pentru celebrul restaurant din Camera Deputaților, unde pot servi și vizitatorii, ci pentru evenimentele de protocol, dineuri, cocktailuri organizate de către instituție.

Anul trecut, Camera Deputaților nu a avut în planul de achiziții cumpărarea unor astfel de băuturi. Acum, președintele Camerei este liderul PSD, Sorin Grindeanu, ales în data de 26 iunie.

Ce alte achiziții mai are în plan Camera Deputaților

Instituția are alocați peste 300.000 de lei pentru achiziția de răsaduri florale, aranjamente florale sau flori la ghiveci. Achizițiile sunt separate, astfel că Cea mai mare parte a acestei sume este destinată aranjamentelor florale (110.000 lei, cu TVA), iar cea mai mică pentru achiziția unui brad de Crăciun (doar 6.000 lei).

Instituția a mai cumpărat „instrumente de scris” (diferite de pixuri inscripționate) pentru suma de 42.500 lei. Din detaliile achiziției se înțelege că este vorba despre 110 bucăți, la prețul unitar de 386 lei. Totodată, instituția a achiziționat și 8.000 de baloane pentru suma totală de 14.000 lei (prețul pe bucată de 1,75 lei).

Care sunt cele mai mari achiziții

De departe, cea mai mare sumă alocată în planul de achiziții este pentru energie electrică. Valoarea estimată este de 16,2 milioane lei. Spre comparație, suma este de zece ori mai mare decât suma alocată pentru carburanți.

O altă achiziție importantă care va avea loc anul acesta este cea pentru serviciile de transport aerian. În 2023, Camera Deputaților a încheiat un acord cadru, pentru suma de 6 milioane lei, pentru aceste servicii. Cum acest contract era valabil pentru doi ani, anul acesta e nevoie de o nouă achiziție.

Suma alocată în acest an este de 7 milioane lei. Cursele interne au făcut obiectul unei achiziții separate, deja încheiate. Suma alocată în planul de achiziții pentru cursele interne a fost de 2,95 milioane lei. (Anul trecut, pentru cursele interne, instituția a cheltuit 4,27 milioane lei).