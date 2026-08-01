Sport

Cea mai amară reacție după eșecurile din cupele europene: ”Acasă suntem zmei, afară suntem miei”

A fost o săptămână slabă pentru fotbalul românesc în cupele europene, iar reacțiile au fost pe măsură. Un fost atacant a avut curajul să spună lucrurilor pe nume.
Traian Terzian
01.08.2026 | 13:49
Cea mai amara reactie dupa esecurile din cupele europene Acasa suntem zmei afara suntem miei
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Reacție sinceră după eșecurile echipelor românești în cupele europene. Sursă foto: colaj Fanatik
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FCSB și U Cluj a fost eliminate din Conference League, iar Universitatea Craiova a ”retrogradat” în Europa League. Aceste eșecuri dureroase în cupele europene au adus cu sine și reacții extrem de dure.

Reacție de dezamăgire după eșecurile din cupele europene

Fostul atacant Robert Niță (49 de ani) s-a arătat dezamăgit de nivelul prestat de echipele românești în competițiile din Europa, dar în același timp a admis că acesta ar cam fi nivelul fotbalului de la noi din țară.

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”Am văzut FCSB, am văzut echipele românești. Cred că e o singură concluzie, acasă suntem zmei, afară suntem miei, cam așa s-ar traduce. Ne luptăm în campionat un an de zile ca să prindem play-off-ul, să câștigăm campionatul și uite că ieșim din cupele europene cu echipe de mâna a doua, ca să fim răutăcioși.

Dacă nu era CFR, vorbeam ca cei din Muntenegru, care au avut patru echipe și nu s-a calificat niciuna. Ne plece sau nu ne place, cam ăsta este nivelul, așteptăm să ne revenim acolo unde eram o dată, dacă ne aducem aminte de ‘sfertul UEFAntastic’”, a declarat Niță, pentru sport.ro.

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Săptămână de coșmar pentru fotbalul românesc

Prima care a intrat în joc a fost Universitatea Craiova. După ce au pierdut în deplasare cu Levski Sofia, scor 0-1, în turul 2 preliminar al Champions League, oltenii nu au reușit decât un 2-2 în Bănie și astfel au coborât în Europa League.

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Deși a fost învinsă acasă de Auda, scor 2-3, FCSB a plecat încrezătoare în Letonia. Doar că a urmat un nou dezastru, scor 1-4, și formația patronată de Gigi Becali a părăsit Conference League încă din turul 2 preliminar.

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În aceeași fază a competiției fost eliminată și U Cluj. Trupa lui Cristiano Bergodi a avut o revenire spectaculoasă în meciul tur cu Brann Bergen și a scos un 2-2 pe final, însă a cedat clar la returul din Norvegia, scor 1-3.

CFR Cluj a salvat onoarea

Singura care a reușit să se califice a fost CFR Cluj. După 1-1 în deplasare, ardelenii au eliminat în turul 2 preliminar al Conference League formația armeană Alashkert, reușind o victorie categorică în Gruia, scor 3-0.

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În faza următoare a competiției, trupa lui Antonio Folha va întâlni echipa norvegiană Tromso IL. Prima manșă se va disputa la Cluj-Napoca, joi, 6 august, de la ora 20:00, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Norvegia.

În competițiile europene va evolua și Universitatea Craiova, care se va duela cu KuPS, campioana Finlandei. Meciul tur este programat în deplasare, pe 6 august, în timp ce manșa decisivă va avea loc în Bănie.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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