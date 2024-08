Cea mai așteptată revenire la Universitatea Craiova. Anunț oficial: „Va fi pregătit pentru meciul cu Sepsi”

Vladimir Screciu a intrat în programul de antrenamente al Universității Craiova și se pregătește să revină în tricoul „alb-albaștrilor”. Mihai Rotaru anunță că internaționalul român va juca la partida cu Sepsi OSK din SuperLiga.

Vladimir Screciu, cea mai așteptată revenire la Universitatea Craiova. Anunțul lui Mihai Rotaru: „Va fi pregătit pentru meciul cu Sepsi”

De pe 10 martie 2024 nu a mai jucat Vladimir Screciu la . Problemele medicale l-au ținut departe de jocurile oficiale și EURO 2024 pe mijlocașul „alb-albaștrilor”, care a intrat în programul de pregătire al lui Costel Gâlcă după partida cu UTA Arad.

Mihai Rotaru a oferit . Finanțatorul Universității Craiova a dezvăluit că mijlocașul născut în Corabia a revenit la antrenamentele din baza de pregătire din Lunca Jiului.

Tot finanțatorul Universității Craiova a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Vladimir Screciu o să joace în deplasarea de la Sepsi OSK. Show-ul poate fi văzut live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„E greu să îți dai cu părerea după trei etape. Eu cred că toată echipa este într-o creștere de formă și cred că toată echipa va arăta mult mai bine pe măsură ce trece timpul și jucători noi o să fie angrenați în jocul Universității Craiova.

Jucătorii care revin după accidentări ca Baiaram și Screciu sunt importanți. Screciu a început cu echipa, cred că va fi pregătit pentru meciul cu Sepsi. Cred că va juca în meciul cu Sepsi, chiar dacă sunt 15, 20 de minute”, a spus Mihai Rotaru.

Sorin Cârțu: „I s-a interpretat greşit leziunea”

Vladimir Screciu a trăit un adevărat coșmar după accidentarea la tendon din derby-ul cu FC U Craiova 1948. Internaționalul român a ratat EURO 2024 și s-a tratat la clinici din Finlanda și Madrid pentru a reveni cât mai repede.

Sorin Cârțu dezvăluia la FANATIK SUPERLIGA că medicii i-au interpretat greșit leziunea lui Vladimir Screciu. Mijlocașul a ratat și stagiul de pregătire din vară al Universității Craiova, din cauza accidentării.

„Aseară am vorbit şi cu Screciu şi m-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia. Mai are de stat. Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea.

El are o leziune pe un tendon, nu musculară. El are probleme cu tendonul. Era tratat de ceva şi avea altceva. Nu ştiu ce şanse să aibă pentru Euro. Mi-a părut rău de el când i-am văzut faţa şi era deprimat, aşa”, spunea Sorin Cârțu.

