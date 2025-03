Cea mai bogată țară din Europa, în care românii nu mai sunt atât de bineveniți. Are mai mulți bani decât alte două mari state la un loc

Aceasta este cea mai bogată țară din Europa, care are mai mulți bani decât alte două mari state la un loc. Românii nu mai sunt, însă, la fel de bineveniți aici.

Care este cea mai bogată țară din Europa. Românii nu mai sunt atât de bineveniți aici

În 2024, această țară a fost desemnată ca fiind din Europa. Nu este vorba despre Elveția, Suedia sau Norvegia, ci despre un stat în care, până acum ceva timp, românii erau bineveniți.

ADVERTISEMENT

Între timp, situația s-a schimbat, iar autoritățile vor ca numărul străinilor care vin să muncească aici să nu mai fie atât de mare. Potrivit specialiștilor economici, economia din acest stat însumează venituri cât Spania și Regatul Unit al Marii Britanii la un loc.

Este vorba despre Germania, care a ajuns să fie desemnată cea mai bogată țară anul trecut datorită politicilor economice pe care le-a avut în ultima perioadă. Statul are un PIB de 4,46 trilioane de dolari. Spania și Marea Britanie au un PIB de 3,34 trilioane și, respectiv, puțin peste suma de un trilion de dolari, potrivit .

ADVERTISEMENT

Totodată, Germania a fost numită a patra economie ca mărime, la nivel mondial, după SUA, China și Japonia. Țara traversează, însă, o perioadă de criză economică.

Acest lucru se întâmplă în contextul încetinirii comerțului global, a crizei energetice și a tensiunilor geopolitice, care au un impact semnificativ asupra economiei din Germania.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă vânzările auto au scăzut destul de mult în ultimele luni, Germania a rămas lider în domeniul auto, precum și în inginerie și tehnologie. Pentru industrie, inovația reprezintă principalul factor.

ADVERTISEMENT

În ultimele decenii, țara s-a bazat pe . Datorită acestui lucru, Germania a reușit să dobândească un renume mondial în sistemul industrial global.

De asemenea, investiția în dezvoltare și cercetare a avut un impact semnificativ. În toate tipurile de sectoare au fost înregistrate progrese mari.

Ce alte țări din Europa au o economie puternică

După Germania, a doua cea mai bogată țară din Europa este Marea Britanie, cu 3,1 trilioane de dolari. Este, în același timp, al cincilea cel mai mare exportator din lume.

În Regatul Unit, domină sectorul serviciilor, care are o contribuție de 81% la produsul intern brut. În plus, țara are succes și în domeniul aeronautic. După SUA, este a doua țară din lume în acest domeniu.

Locul al treilea este ocupat de Franța, având 2,7 trilioane de dolari. Țara are o economie diversificată în domeniul serviciilor, care asigură 78,8% din produsul intern brut. În domeniul agriculturii, Franța este cea mai dezvoltată din UE. Este și cea mai vizitată destinație din toată lumea.

Italia are o economie de 1,99 trilioane de dolari și este unul dintre cei mai mari exportatori de pe planetă. Este și a treia cea mai mare rezervă de aur din lume, chiar după SUA și Germania. De altfel, Italia este și un stat al produselor de lux din Europa, întrucât aici se fabrică haine și pantofi, dar și mașini și bărci.