„Cea mai bună echipă din România!”. Dumitru Dragomir, pronostic surprinzător în lupta la titlu din Liga 1

Spre surprinderea tuturor, startul din SuperLiga nu a adus în prim-plan cele mai importante cluburi din ultimii ani, CFR Cluj și FCSB. Universitatea Craiova este lider după 8 etape, iar Rapid se află pe treapta secundă, la doar 2 puncte distanță. De menționat este faptul că ambele formații sunt neînvinse.

„Craiova este cea mai bună echipă din România!”. Dumitru Dragomir, pronostic surprinzător în lupta la titlu în Liga 1

În direct la „Profețiile lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a transmis că, după părerea lui, , . Întrebat și despre Rapid, fostul șef de la LPF a ținut să remarce galeria și conducerea clubului, însă lotul nu este unul demn de titlu.

„(n.r. – Te-ai uitat la Botoșani – Craiova 1-1?) Da, mi-a plăcut Botoșaniul. De Botoșani o să spun întotdeauna așa, Grozavu este un antrenor foarte bun. Pe unde a fost, a făcut treabă. E un om serios. Să știi că moldoveanul nu e prost deloc, Valeriu Iftime.

Craiova are cea mai bună echipă din țară la această oră, este peste FCSB. (n.r. – Este anul Craiovei?) Nu știu cât îi ține! M-au tot invitat, dar nu am fost. Deci au niște condiții cei de la Craiova… Ca Inter, ca la Barcelona.

„Rapid are o echipă bunicică! Rotaru este tare de tot”

Au suport și financiar, Mihai Rotaru e tare de tot. (n..r – Cum se simte Mititelu când vede ce se întâmpla la Craiova și Rotaru?) Cum să se simtă? Trebuie să se simtă bine și el. E sănătos, are familia sănătoasă? Deci asta e.

(n.r. – Rapidul cum ți se pare?) Rapidul are o conducere trăsnet, o galerie trăsnet, un antrenor bun. De data aceasta, au și o echipă bunicică. N-ar echipă de titlu, dar echipa e de locul 3-4-5”, a declarat Dumitru Dragomir.

