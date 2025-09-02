Sport

„Cea mai bună echipă din România!”. Dumitru Dragomir, pronostic surprinzător în lupta la titlu din Liga 1

Dumitru Dragomir a dezvăluit, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, care este cea mai bună echipă din acest moment din România.
Iulian Stoica
02.09.2025 | 22:17
Cea mai buna echipa din Romania Dumitru Dragomir pronostic surprinzator in lupta la titlu din Liga 1
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir știe care este cea mai bună echipă din România. Sursă foto: Colaj Fanatik

Spre surprinderea tuturor, startul din SuperLiga nu a adus în prim-plan cele mai importante cluburi din ultimii ani, CFR Cluj și FCSB. Universitatea Craiova este lider după 8 etape, iar Rapid se află pe treapta secundă, la doar 2 puncte distanță. De menționat este faptul că ambele formații sunt neînvinse.

„Craiova este cea mai bună echipă din România!”. Dumitru Dragomir, pronostic surprinzător în lupta la titlu în Liga 1

În direct la „Profețiile lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a transmis că, după părerea lui, Universitatea Craiova este cea mai bună echipă din SuperLiga, însă nu știe dacă elevii lui Mirel Rădoi va menține aceeași turație până la final. Întrebat și despre Rapid, fostul șef de la LPF a ținut să remarce galeria și conducerea clubului, însă lotul nu este unul demn de titlu.

„(n.r. – Te-ai uitat la Botoșani – Craiova 1-1?) Da, mi-a plăcut Botoșaniul. De Botoșani o să spun întotdeauna așa, Grozavu este un antrenor foarte bun. Pe unde a fost, a făcut treabă. E un om serios. Să știi că moldoveanul nu e prost deloc, Valeriu Iftime. 

Craiova are cea mai bună echipă din țară la această oră, este peste FCSB. (n.r. – Este anul Craiovei?) Nu știu cât îi ține! M-au tot invitat, dar nu am fost. Deci au niște condiții cei de la Craiova… Ca Inter, ca la Barcelona.

„Rapid are o echipă bunicică! Rotaru este tare de tot”

Au suport și financiar, Mihai Rotaru e tare de tot. (n..r – Cum se simte Mititelu când vede ce se întâmpla la Craiova și Rotaru?) Cum să se simtă? Trebuie să se simtă bine și el. E sănătos, are familia sănătoasă? Deci asta e. 

(n.r. – Rapidul cum ți se pare?) Rapidul are o conducere trăsnet, o galerie trăsnet, un antrenor bun. De data aceasta, au și o echipă bunicică. N-ar echipă de titlu, dar echipa e de locul 3-4-5”, a declarat Dumitru Dragomir.

Mitică Dragomir, verdict surpriză vizavi de cea mai bună echipă din SuperLiga

