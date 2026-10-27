Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Cea mai bună echipă după Craiova Maxima”. Oltenii, în extaz după o nouă victorie categorică a Universității

Flaviu Popa
27.10.2026 | 21:30
Cea mai buna echipa dupa Craiova Maxima Oltenii in extaz dupa o noua victorie categorica a Universitatii
EXCLUSIV FANATIK
Craiova Maxima sau Craiova din 2026?
Universitatea Craiova pare să aibă cea mai bună generație din istorie, după marea Craiova Maxima. Eugen Trică are doar cuvinte de laudă la adresa echipei lui Filipe Coelho.
ADVERTISEMENT

Eugen Trică e de părere că actuala generație a Universității Craiova este peste cea a Craiovei Maxima care a scris istorie în Oltenia. Fără să se ferească de cuvinte, fostul jucător al Craiovei și al Stelei e cu adevărat impresionat de actuala campioană a României.

Universitatea Craiova are o generație la fel de bună ca cea a Craiovei Maxima?

„Jose” Trică a crescut în spiritul Universității Craiova și știe mai bine ca mulți ce înseamnă această echipă, mai ales că a fost căsătorit cu Lorena Balaci, fiica marelui Ilie Balaci. „Cred că, în momentul de față, Craiova are cea mai bună echipă pe care a avut-o vreodată, peste Craiova Maxima și peste cea din 1991. Și la trofee, m-am uitat, sunt cam pe acolo. Le mai trebuie vreo două și egalează trofeele câștigate de Craiova Maxima. Este peste generația lui Craioveanu, Trică și Ganea”, a declarat Trică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, crede că Eugen Trică este prea ușor influențat de forma bună de moment a Craiovei. „Sunteți sub imperiul momentului. Mie îmi place Craiova și știți simpatia mea. Sentimental, țin cu Craiova, iubesc Craiova, dar eu sunt moderator. Întotdeauna am avut ceva pentru Craiova. Când eram copil, îi iubeam, iubeam Știința, iubeam Craiova, pe Adrian Păunescu.

Ca vechi suporter, de mic copil, acum nu-mi mai permite statutul să mă manifest astfel. Nu este mai puțin adevărat că, atâta timp cât faci emisiunile corect, poți să ai simpatiile tale”, a completat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu...
Digi24.ro
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația

Horia Ivanovici îi laudă pe fanii Universității Craiova, care au rămas alături de echipă și la greu

De asemenea, Ivanovici i-a lăudat pe fanii olteni pentru modul în care stau alături de echipă. „M-am bucurat pentru tot ce se întâmplă și s-a întâmplat cu Craiova. Aici, indiferent de ce vorbește sau spune lumea, lăsând la o parte galeria Craiovei, suporterii au stat alături de echipă ani de zile, în perioade de chin”, a completat jurnalistul Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
Novak Djokovic nu s-a abținut, după rezultatul istoric al alegerilor din Serbia
Digisport.ro
Novak Djokovic nu s-a abținut, după rezultatul istoric al alegerilor din Serbia
Răzvan Zăvăleanu rupe tăcerea și confirmă că CFR Cluj riscă depunctarea în SuperLiga!...
Fanatik
Răzvan Zăvăleanu rupe tăcerea și confirmă că CFR Cluj riscă depunctarea în SuperLiga! La cât se ridică totalul datoriilor
Emanuel Roșu – Harry Kane, o poză pentru istorie. Cum a ajuns jurnalistul...
Fanatik
Emanuel Roșu – Harry Kane, o poză pentru istorie. Cum a ajuns jurnalistul Fanatik să se fotografieze cu câștigătorul Balonului de Aur
„Aduceți-ne echipe!”. Marius Mitran, gest viral în direct după Sepsi – U Craiova...
Fanatik
„Aduceți-ne echipe!”. Marius Mitran, gest viral în direct după Sepsi – U Craiova 0-5
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Pintilii, reproș pentru Becali la șapte luni de la plecarea de la FCSB:...
iamsport.ro
Pintilii, reproș pentru Becali la șapte luni de la plecarea de la FCSB: 'Era nevoie de asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!