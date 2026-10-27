„Cea mai bună echipă după Craiova Maxima”. Oltenii, în extaz după o nouă victorie categorică a Universității

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Eugen Trică e de părere că actuala generație a Universității Craiova este peste cea a Craiovei Maxima care a scris istorie în Oltenia. Fără să se ferească de cuvinte, fostul jucător al Craiovei și al Stelei e cu adevărat impresionat de actuala campioană a României.

Universitatea Craiova are o generație la fel de bună ca cea a Craiovei Maxima?

„Jose” Trică a crescut în spiritul Universității Craiova și știe mai bine ca mulți ce înseamnă această echipă, mai ales că a fost căsătorit cu Lorena Balaci, fiica marelui Ilie Balaci. „Cred că, în momentul de față, Craiova are cea mai bună echipă pe care a avut-o vreodată, peste Craiova Maxima și peste cea din 1991. Și la trofee, m-am uitat, sunt cam pe acolo. Le mai trebuie vreo două și egalează trofeele câștigate de Craiova Maxima. Este peste generația lui Craioveanu, Trică și Ganea”, a declarat Trică la FANATIK SUPERLIGA.

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Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, crede că Eugen Trică este prea ușor influențat de forma bună de moment a Craiovei. „Sunteți sub imperiul momentului. Mie îmi place Craiova și știți simpatia mea. Sentimental, țin cu Craiova, iubesc Craiova, dar eu sunt moderator. Întotdeauna am avut ceva pentru Craiova. Când eram copil, îi iubeam, iubeam Știința, iubeam Craiova, pe Adrian Păunescu.

acum nu-mi mai permite statutul să mă manifest astfel. Nu este mai puțin adevărat că, atâta timp cât faci emisiunile corect, poți să ai simpatiile tale”, a completat Horia Ivanovici.

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Horia Ivanovici îi laudă pe fanii Universității Craiova, care au rămas alături de echipă și la greu

De asemenea, Ivanovici i-a lăudat pe fanii olteni pentru modul în care stau alături de echipă. „M-am bucurat pentru tot ce se întâmplă și s-a întâmplat cu Craiova. lăsând la o parte galeria Craiovei, suporterii au stat alături de echipă ani de zile, în perioade de chin”, a completat jurnalistul Horia Ivanovici.