Cea mai bună handbalistă a lumii, interviu pentru Fanatik: “Este o onoare să fiu comparată cu Neagu!”. Lecţia de modestie cu care a surprins în Sala Polivalentă. Exclusiv

, în Champions League, scor 26-28. Echipa daneză s-a impus greu, după o prestaţie de zile mari a Denisei Şandru în poarta Rapidului. Cea mai bună marcatoare a meciului a fost Reistad, cu opt goluri din nouă aruncări.

Henny Reistad, cea mai bună handbalistă a lumii, interviu exclusiv pentru FANATIK

Aleasă cea mai bună handbalistă a lumii în 2023, Henny Reistad a fost cea care a strâns toate echipamentele şi le-a dus la vestiar imediat după meci. În ciuda statutului de vedetă, starul lui Esbjerg a oferit o lecţie de modestie şi spirit de echipă.

Apoi, Henny Reistad a acceptat un dialog cu reporterii FANATIK prezenţi la meci în care a vorbit despre cariera stelară în care a câştigat toate trofeele, atmosfera de la meciurile din România, comparaţia cu Cristina Neagu, dar şi episodul în care căra echipamentele tuturor la vestiare.

Henny, în primul rând, felicitări pentru victoria cu Rapid. Cum a fost meciul?

– A fost dificil. Nu am avut startul pe care îl doream şi nu ne-am putut face jocul. Mai mult pe faza de atac, pentru că în apărare cred că ne-am descurcat bine. Mă bucur că am câştigat, dar nu suntem atât de mulţumite cu prestaţia pe care am avut-o.

Ai jucat de mai multe ori în România. Cum te simţi cu atmosfera de aici? E puţin diferită faţă de ţările nordice…

– Da, este foarte diferit, dar îmi place. Fanii fac o atmosferă foarte frumoasă şi e foarte bine pentru handbal. Este greu să evoluăm aici, pentru gazde cred că este foarte bine.

“Este o onoare să fiu comparată cu Cristina Neagu”

Henny, ai câştigat totul în handbal. Eşti campioană olimpică, mondială, europeană. Ai câştigat Champions League şi ai fost aleasă cea mai bună handbalistă a lumii. Ce vise mai ai de atins?

– Continui să visez să câştig cât mai multe trofee individuale. Vreau să dau maximum pentru echipa mea şi mereu voi vrea să câştig competiţia în care evoluăm.

Deseori ai fost comparată cu Cristina Neagu. Cum vezi această comparaţie cu cea mai bună handbalistă a României din ultimele decenii?

– Este o onoare să fiu comparată cu Cristina Neagu. când eram mai mică, îmi plăcea foarte mult stilul ei de a juca. Este extraordinară. Este o jucătoare de top, cu siguranţă.

A cărat singură echipamentele tuturor la vestiare: “Este o parte din a rămâne umilă, indiferent de statutul pe care îl avem”

Nu am putut să nu remarc. Eşti cea mai bună handbalistă a lumii şi după meci tu ai dus echipamentele la vestiare după meci. Aş vrea să te întreb despre acest gest pentru că, de cele mai multe ori, statutul de vedetă este altul…

– Da, este o parte din a rămâne umilă, indiferent de statutul pe care îl avem. Cred că şi asta te face să fii o persoană mai bună şi o jucătoare mai bună. Şi cred că este foarte important în primul rând pentru echipă. Trebuie să avem acel spirit de echipă, de fiecare dată şi este ceva la care lucrez de fiecare dată.

În final aş vrea să te întreb dacă Esbjerg poate câştiga Champions League în acest an. Este un obiectiv important pentru echipa voastră…

– Cu siguranţă. Am avut de suferit şi din cauza unor accidentări, dar şi pentru că unele fete au rămas gravide. Îmi doresc să avem toată echipa sănătoasă pentru că avem multă calitate la Esbjerg şi cred că putem face performanţe importante în acest sezon.

CV Henny Reistad

Data naşterii: 9 februarie 1999 (25 de ani)

Locul naşterii: Baerum, Norvegia

Înălţime: 1,81 m

Palmares cu echipa naţională: campioană olimpică (2024), campioană mondială (2021), triplă campioană europeană (2020, 2022, 2024)

Palmares cu echipele de club: Champions League (2021), 3 titluri ale Norvegiei (2019, 2020, 2021 cu Vipers), 3 Cupe ale Norvegiei (2018, 2019, 2020 cu Vipers), 2 titluri în Danemarca (2023, 2024 cu Esbjerg) şi 4 Cupe ale Danemarcei (2021, 2022, 2023, 2024 cu Esbjerg)

Individual: cea mai bună handbalistă a lumii (2023)