Cea mai bună jucătoare de tenis a României nu va avea Revelion. Motivul pentru care nu poate sărbători trecerea dintre ani

Jaqueline Cristian, prima rachetă a României, conform clasamentului WTA, nu va avea Revelion. Sportiva, care termină anul pe locul 39 în lume, a plecat spre Australia, unde va ajunge în seara zilei de 31 decembrie, în jurul orei 23.00.

Jaqueline Cristian aterizează la Brisbane la ora 23.00

Cristian începe anul la turneul de la Brisbane, care deschide, pe 4 ianuarie, seria competițiilor de la Antipozi, premergătoare Australian Open. Tot acolo va fi prezentă și Sorana Cîrstea, care începe ultimul an din cariera ei profesionistă.

Sportiva de 27 de ani a câștigat un trofeu WTA și 14 ITF în cariera ei și a strâns 2,9 milioane de dolari din tenis.

Anul 2025 a fost cel mai bun din cariera ei. Ea a înregistrat 32 de victorii și a adunat 1,1 milioane de dolari. Jaqueline nu a reușit însă niciodată să treacă de turul trei la un turneu de Grand Slam.

Obiectivul pentru 2026: clasarea în Top 20 WTA

unde a reușit să-și încarce bateriile. „De Crăciun m-am bucurat alături de familie, m-am simțit bine, chiar am mâncat o felie de cozonac, a fost liniștit”, a declarat românca, care e nerăbdătoare să intre din nou pe teren.

„Australian Open e turneul meu favorit, după Transylvania Open. Cele mai bune condiții, atmosfera drăguță, vibe-ul, ca și condiții, mă ajută cel mai mult ca tenis. Le mulțumesc fanilor pentru susținere, am primit mesaje tot anul.

Simt că am crescut alături de ei, publicul m-a ajutat mult. Vreau să-i rog să aibă aceeași încredere și aceeași răbdare cu mine anul acesta. Nu-mi doresc decât să urcăm împreună”, a spus Jaqueline Cristian la aeroport.

Australian Open începe pe 18 ianuarie

După Brisbane, ea va juca la Adelaide și Australian Open, dar nu exclude prezența la meciurile României din Billie Jean King Cup. „Eu am lăsat tot timpul ușa deschisă, e o onoare să joc pentru țară, am ratat un singur meci. Anul acesta nu s-au potrivit pentru mine, mi-am ajustat programul, sănătatea primează, nu am ce să fac”, a mai afirmat ea.

Australian Open, primul Grand Slam al anului, este programat în perioada 18 ianuarie – 1 februarie 2026. România va avea 3 reprezentante pe tabloul principal: Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA), Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 88 WTA).