Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 17 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă majoritatea românilor într-o viață

Gabriel-Alexandru Ioniță
31.05.2026 | 19:10
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după superperformanțele din luna mai.
Sorana Cîrstea (36 de ani) traversează poate cea mai bună perioadă din cariera sa, în condițiile în care în urmă cu ceva timp a anunțat că acest an ar urma să fie ultimul pentru ea în tenisul profesionist. Totuși, performanțele obținute recent, în special în această lună mai, ar putea să o facă să se răzgândească pe sportiva din România.

Sorana Cîrstea a ajuns la o sumă impresionantă câștigată din tenis doar în luna mai

În această lună, ea a ajuns până în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, iar acum s-a calificat în sferturile de finală ale Grand Slam-ului de la Roland Garros, deci tot pe zgură, egalându-și astfel cea mai bună performanță a carierei din acest punct de vedere. În mod evident, aceste rezultate se reflectă din plin și în bonusurile financiare primite de Sorana în baza acestor performanțe.

De exemplu, pentru accederea în semifinalele de la Roma, jucătoarea care înainte de startul Roland Garros se afla pe locul 18 în clasamentul mondial a fost recompensată cu suma de 289.115 euro. Iar acum, pentru calificarea în sferturile de finală de la French Open, Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 470.000 de euro.

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Roland Garros după semifinalele de la Roma

Așadar, doar în această lună mai, Sorana Cîrstea a obținut din premii suma fabuloasă de 759.115 de euro. Bineînțeles, această sumă ar mai putea crește, și ar urma să ajungă chiar spre borna de un milion de euro, în cazul în care jucătoarea din România continuă să avanseze pe tabloul de la Roland Garros. În sferturile de finală, ea se va duela cu învingătoarea meciului dintre Mirra Andreeva din Rusia, locul 8 WTA în acest moment, și Jil Teichmann din Elveția, numărul 170 mondial. 

Pentru o eventuală calificare în semifinale, Sorana ar ajunge la un premiu total de 750.000 de euro. Dacă ar ajunge în finală, ar primi în total 1.4 milioane de euro, iar dacă ar ajunge să câștige chiar marele trofeu ar fi recompensată cu suma totală de 2.8 milioane de euro. Înainte de startul Roland Garros, Sorana Cîrstea câștigase din tenis doar în acest an suma de 889.562 de dolari, echivalentul în euro bineînțeles, iar în întreaga carieră de până acum a ajuns la 11.714.490 de dolari. 

  • 289.115 euro a câștigat Sorana Cîrstea pentru că a ajuns în semifinale la Roma 
  • 470.000 euro a primit Sorana Cîrstea pentru calificarea în sferturi la Roland Garros
  • 14 mai este ziua în care Sorana Cîrstea a jucat în semifinale la Roma
  • 31 mai este ziua în care Sorana Cîrstea a obținut calificarea în sferturi la Roland Garros
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
