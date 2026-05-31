Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 17 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă majoritatea românilor într-o viață

Sorana Cîrstea (36 de ani) traversează poate cea mai bună perioadă din cariera sa, în condițiile în care în urmă cu ceva timp a anunțat că acest an ar urma să fie ultimul pentru ea în tenisul profesionist. Totuși, performanțele obținute recent, în special în această lună mai, ar putea să o facă să se răzgândească pe sportiva din România.

Sorana Cîrstea a ajuns la o sumă impresionantă câștigată din tenis doar în luna mai

În această lună, ea a ajuns până în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, iar acum s-a calificat în sferturile de finală ale Grand Slam-ului de la Roland Garros, deci tot pe zgură, egalându-și astfel cea mai bună performanță a carierei din acest punct de vedere. În mod evident, aceste rezultate se reflectă din plin și în bonusurile financiare primite de Sorana în baza acestor performanțe.

De exemplu, pentru accederea în semifinalele de la Roma, jucătoarea care înainte de startul Roland Garros se afla pe locul 18 în clasamentul mondial Iar acum, pentru , Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 470.000 de euro.

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Roland Garros după semifinalele de la Roma

Așadar, doar în această lună mai, a obținut din premii suma fabuloasă de 759.115 de euro. Bineînțeles, această sumă ar mai putea crește, și ar urma să ajungă chiar spre borna de un milion de euro, în cazul în care jucătoarea din România continuă să avanseze pe tabloul de la Roland Garros. În sferturile de finală,

Pentru o eventuală calificare în semifinale, Sorana ar ajunge la un premiu total de 750.000 de euro. Dacă ar ajunge în finală, ar primi în total 1.4 milioane de euro, iar dacă ar ajunge să câștige chiar marele trofeu ar fi recompensată cu suma totală de 2.8 milioane de euro. Înainte de startul Roland Garros, câștigase din tenis doar în acest an suma de 889.562 de dolari, echivalentul în euro bineînțeles,

