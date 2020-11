Cea mai bună pugilistă din România visează la Jocurile Olimpice: ”Vreau medalie la Tokyo”

Cea mai bună pugilistă din România, Lăcrămioara Perijoc, visează la Jocurile Olimpice de la Tokyo și își dorește să obțină o medalie la competiția de anul viitor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Românca în vârstă de 26 de ani nu a obținut încă biletele pentru Japonia, dar își poate asigura prezența după turneul de calificare de la Londra din 2021.

Pentru Olimpiada de la Tokyo, sportiva noastră a luat o hotărâre importantă și a decis să treacă la categoria 51 de kilograme, iar pentru acest lucru a fost nevoită să slăbească 6 kilograme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jocurile Olimpice, visul cele mai bune pugiliste din România

”Pentru Olimpiadă voi boxa la 51 de kg, va fi o trecere mai complicată, dar nu îmi fac probleme, mi-am propus asta și sunt sigură că o să reușesc. Am făcut sacrificii enorme. Dar cred că dacă știi ce îți dorești și iubești ceea ce faci, merită să faci orice sacrificiu. În perioada pandemiei, când toată lumea se îngrășa, eu slăbeam”, a declarat cea mai bună pugilistă din România despre Jocurile Olimpice.

”În perioada cât am stat în casă am citit, am gătit, m-am antrenat, m-am educat, am evoluat. Dacă ai un obiectiv bine stabilit nu poți să te abați de la drum, indiferent de obstacolele pe care le întâlnești”, a spus Lăcrămioara Perijoc, campioana europeană în 2019.

ADVERTISEMENT

Până să își descopere calitățile pentru box, sportiva a jucat fotbal, handbal, și-a dorit să învețe o meserie, apoi să se facă asistentă medicală. ”În 2012, când boxul feminin a devenit sport olimpic și am văzut-o pe antrenoarea mea actuală acolo, am zis, poate ea, pot și eu”, a povestit sportiva.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Pentru mine, antrenorii sunt ca și părinții mei, dacă ei nu mi-ar fi dat încrederea că într-o zi voi reuși, probabil nu aș mai fi fost aici. Au fost momente foarte multe când am vrut să renunț și eșecuri peste eșecuri și dezamăgiri, dar ei au fost lângă mine și nu m-au lăsat. O să-mi tatuez portretul doamnei antrenoare pe piept”, a afirmat Lăcrămioara despre tehnicienii Adrian și Mihaela Lăcătuș.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pugilista este pasionată de citit și participă la multe programe de dezvoltare personală. ”Primul autor de care m-am îndrăgostit a fost John Maxwell, îl ador, îi ador toate conferințele, tot ce vorbește, tot ce scrie, am citit foarte multe cărți despre el. Am o cutie imensă, plus multe alte cărți prin toată camera mea. M-am înscris și la câteva programe de dezvoltare personală.

Cred că un sportiv ca să fie complet nu are nevoie doar să se pregătească foarte bine, să se alimenteze și să doarmă, trebuie să se dezvolte și pe celelalte părți. Sportul trece, durează câțiva ani, faci performanță, dar după trebuie să rămâi un om adevărat în societate”, a menționat Perijoc.