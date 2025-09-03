„Cea mai bună tripletă din țară!”. Dani Coman dezvăluie secretele care au dus FC Argeș pe loc de play-off în SuperLiga

După 8 etapa disputate în SuperLiga, FC Argeș e pe locul 4, în condițiile în care a avut un program extrem de greu până acum. Dani Coman a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre elementele-cheie care au permis echipei al cărei președinte este să fie atât de sus în clasament.

Cum a ajuns FC Argeș pe loc de play-off n SuperLiga. Victorii în deplasare cu FCSB și CFR Cluj

Nou-promovata FC Argeș a avut un debut de foc în SuperLiga. În primele 3 etape a întâlnit Rapid, Universitatea Craiova și CFR Cluj. A reușit să ia doar 3 puncte, prin victoria pe terenul lui CFR Cluj. Însă, formația antrenată de Bogdan Andone a recidivat cu un alt succes important, Așadar, în acest start de campionat, FC Argeș a reușit să învingă în deplasare atât campioana, cât și vicecampioana de anul trecut. Care e secretul? Răspunsul l-a dat Dani Coman, președintele clubului.

„În primul rând, o pregătire foarte bună. O pregătire fizică extraordinară, organizare de joc foarte bună, disciplină. La FC Argeș există disciplină, iar cine greșește plătește! Indiferent de numele pe care îl are, indiferent că este jucător, conducător sau antrenor. Fiecare plătește, indiferent de greșeala pe care a făcut-o. Secretul este că avem o atmosferă foarte bună, chiar dacă există rigurozitate, disciplină. Jucătorii au înțeles că doar muncind și formând un grup putem avea rezultate. Și asta mă bucură cel mai mult, că s-au înțeles aceste lucruri. Iar de restul încercăm să ne ocupăm noi, conducătorii, chiar dacă, uneori, și nouă ne este foarte greu”, a explicat Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

Caio, Bettaieb și Matos de la FC Argeș, „cea mai bună tripletă din țară”

FC Argeș are trei victorii consecutive și unul dintre cele mai bune atacuri din campionat, cu 13 goluri marcate. Iar asta se datorează, în bună măsură, liniei ofensive a piteștenilor. O linie formată dintr-un , un tunisian, Bettaieb, și un portughez, Matos.

„Sunt jucători buni, iar jucătorii buni sunt și capricioși. Caio a înțeles că trebuie să facă și faza de apărare, că trebuie să alerge, să recupereze și mingile pe care le pierde. Suntem cu toții pe drumul cel bun. Într-adevăr, această tripletă – Caio, Bettaieb și Matos – mie mi se pare una dintre cele mai bune din țară. Și cred că, odată cu trecerea etapelor, vor arăta și mai bine”, a precizat președintele lui FC Argeș la FANATIK SUPERLIGA.

Transferuri FC Argeș. Ce mutări anunță Dani Coman

„Vor mai fi și plecări, dar și veniri. A venit și Robert Popescu, un jucător tânăr, un jucător bun, pe care îl cunosc încă de când avea 10-11 ani, când era la Craiova. L-am văzut și la Hermannstadt, unde a jucat foarte bine, atât cât a jucat. E un jucător cu potențial, cu marjă de progres. Având și 22 de ani, educația fotbalistică pe care o are îi dă posibilitatea să crească foarte mult.

Vor mai fi și plecări în această săptămână. E o discuție și pentru Mihai Roman, și pentru Heras, și pentru Tchasem. Vom vedea… Cert este că ne dorim să facem performanță! Vrem să structurăm lotul în așa fel încât să ne dea posibilitatea să sperăm, să fim bine până la iarnă. Atunci, vor mai fi maximum două transferuri și așa vom termina campionatul”, a conclucionat Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.