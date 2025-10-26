Cea mai ciudată negociere de contract la Dinamo: “Eu eram în şorţ şi cămaşă roz, domnul Voicu era la costum”

ADVERTISEMENT

Dinamo se află într-o nouă eră după revenirea în SuperLiga. „Câinii” au în conducere mai mulți oameni care își fac treaba în domeniile în care au fost numiți, iar unul dintre aceștia are o poveste fantastică în momentul în care s-a alăturat proiectului. Despre cine este vorba, de fapt.

Cum a ajuns Ștefan Știucă, de fapt, crainic la Dinamo. „Ei m-au convins!”

Echipele de fotbal au în componență și un crainic, care se ocupă de atmosfera și de anunțurile la meciurile de pe teren propriu. Este și cazul lui Dinamo, care îl are în acest rol pe Ștefan Știucă.

Invitat la , Ștefan Știucă a povestit cum a ajuns să lucreze pentru „câini” și cine l-a convins, de fapt, să se alăture echipei din „Ștefan cel Mare”.

„Andrei Nicolescu cu Romeo Bănică m-au convins pentru că eu am zis, băi, nu vreau să spun cât iau la evenimente private, n-am venit să-mi promovez cariera mea individuală. Aici sunt în numele clubului și eu sunt pe locul 2 după club.

Am avut niște discuții cu ei cu ocazia unei petreceri și m-au convins că pot învăța să fac și altceva la nivel de zi cu zi decât entertainment-ul pe care îl fac de 18 ani. Dacă era vreo posibilitate să am vreodată un job normal, job-ul meu la Dinamo, este cel mai apropiat lucru de un job!”, a spus inițial Ștefan Știucă.

Negociere bizară de contract la Dinamo. Ștefan Știucă surprinde: „Eram într-o cămășuță roz, hawaiană!”

Rămas în amintirea publicului pentru din toamna anului trecut, Ștefan Știucă a „debutat” la Dinamo cu un moment mai controversat. El a povestit cum a negociat contractul, vizibil stânjenit de felul în care era îmbrăcat.

„Șocul a fost să-l văd pe Eugen Voicu, crede-mă, este omul pe care nu-l vei vedea vreodată altfel decât la costum, fiind un tip înalt, impunător. Eu când m-am prins că Johnny m-a adus acolo să fac cunoștință cu Voicu și să stăm de vorbă, primul meu gând a fost: ‘Tu te uiți cum ești îmbrăcat!?’. Eram în teniși, în șorț, într-o cămășuță roz, hawaiană. Am discutat despre planurile de viitor și mi-am adus aminte că Andrei tăcea și se uita, Romeo tăcea să se uita și domnul Voicu a zis o vorbă: ‘Da mă Johnny, e mai mult decât un crainic!’.

Și zic, da, să știți, cuvântul crainic mă insultă, eu fac announcing. Announcing-ul este atributul unui MC bun care are experiență în munca cu publicul. În Italia, Inter Milano are tenor, announcer. Din familie. E o tradiție. Nu poți să pui un om care nu vorbește”, a mai spus crainicul lui Dinamo la „Fanatik Dinamo”.