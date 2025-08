„Cea mai concludentă înfrângere din cele 4 ale lor”. Șeful lui Dinamo, verdict despre adversar: „Nu vor mai pierde în campionat!”

Primul mare derby al acestui sezon s-a consumat în etapa a 4-a din SuperLiga și Andrei Nicolescu a spus cât de important este acest rezultat, precum și ce prevede pentru rivalii „roș-albaștrii” în viitorul apropiat.

Andrei Nicolescu exultă după Dinamo – FCSB 4-3

Dinamo a bifat prima victorie a sezonului, iar aceasta a venit chiar în fața rivalei FCSB, pe care nu o mai învinsese de 5 ani. După ce , Andrei Nicolescu a vorbit despre importanța rezultatului obținut sâmbătă seară pe Arena Națională.

Oficialul „câinilor” a apreciat din plin efortul depus de jucătorii dinamoviști și este de părere că eșecul administrat FCSB-ului a fost cel mai categoric din seria de rezultate nefaste ale „roș-albaștrilor” în acest start de sezon. Nicolescu consideră totuși că rivalii își vor reveni și nu vor mai pierde, cel puțin în campionat.

„Părerea mea, eu cred că a fost cea mai concludentă înfrângere a FCSB-ului din cele 4 pe care le-a avut. În sensul în care cred că în celelalte meciuri, cam tot timpul s-a stat sub semnul echilibrului, ba chiar au avut momente în care se considera că FCSB poate să câștige meciul.



Această înfrângere a lor vine într-un moment în care orgoliul și mândria lor au fost puse la încercare și cred că au dat toată energia pe care au avut-o aseară ca să câștige sau să nu piardă meciul ăsta. O să vedem, dar eu cred că în momentul ăsta FCSB nu o să mai piardă meciuri în campionat, o să vedem următoarele meciuri.

„Spiritul ăsta poate să învingă orice”

Pe de altă parte, noi am avut un spirit incredibil și cred că am dovedit că atunci când putem să stăm uniți și putem să ne punem energia împreună, nu mai contează că avem jucători care au venit de doar o lună și jumate la echipă, spiritul ăsta poate să învingă orice. Cred că am făcut un meci tactic foarte bun, din păcate am avut două ezitări la penalty-uri, pentru că penalty-urile alea pe care le-am făcut noi sunt greșeli personale un pic neprovocate, dar asta este, se întâmplă în nebunia aia câteodată. Datorită energiei cu care ești încărcat.

Nu sunt șanse să plece Boateng. Noi trebuie să consolidăm, în momentul în care o să considerăm că am consolidat, atunci discutăm și despre jucătorii care își doresc să ajungă la un nivel mai… A fost o ofertă pentru el, dar am refuzat-o”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

„O seară crucială pentru încrederea jucătorilor în vestiar”

Nicolescu a mai spus ulterior că întreaga echipă a căpătat o doză mare de încredere după victoria cu FCSB, pe care o așteptau încă din sezonul trecut. Acest rezultat poate ajuta enorm în procesul de dezvoltare prin care trece Dinamo acum.

„E o seară foarte importantă, marcăm un pas în evoluția noastră. Este un pas în evoluție, un pas foarte important pe care l-am așteptat anul trecut.

Așteptam foarte mult o victorie cu FCSB, cu Rapid, cu CFR. O seară crucială pentru încrederea jucătorilor în vestiar, foarte, foarte important meciul de aseară!”, a mai spus Andrei Nicolescu.